Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng

Sao quốc tế 16/05/2023 08:53

Lâm Y thần từng chấp nhận hy sinh sự nghiệp rực rỡ, lui về làm một bà nội trợ sau khi kết hôn, nhưng nhận về cái kết đắng là bị phản bội dẫn đến ly hôn.

Sáng 12/5, giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin Lâm Y Thần ly hôn chồng doanh nhân Lâm Vu Siêu sau thời gian chung sống. Theo đó, cả hai đã đạt thỏa thuận phân chia tài sản và đang tiến hành thủ tục pháp lý.

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 1
Sáng 12/5, giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin Lâm Y Thần ly hôn chồng doanh nhân Lâm Vu Siêu

Nguyên nhân ly hôn được cho là Lâm Vu Siêu nhiều lần ngoại tình. Lần này, Lâm Y Thần bắt gian tại trận nhưng vẫn chọn tha thứ để gia đình không đổ vỡ. Cô khuyên ngăn Lâm Vu Siêu chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng không thành công, thậm chí còn bị chồng tát vào mặt lúc đối chất với người thứ ba.

Lâm Y Thần nhờ cha mẹ chồng lên tiếng khuyên chồng nhưng lại bị la mắng, yêu cầu sống an phận. Do bức xúc lên đến đỉnh điểm, nữ diễn viên chọn lựa ly hôn, đưa con rời nhà.

Ngay khi thông tin lan tỏa, chuyện Lâm Y Thần ly hôn lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ nữ diễn viên lo lắng cho cô. 

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 2
Lâm Y Thần là một trong những nữ diễn viên gắn liền với thời hoàng kim của dòng phim truyền hình thần tượng xứ Đài "làm mưa làm gió" tại châu Á

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Cô được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình đáng yêu, trong sáng. Lâm Y Thần là một trong những nữ diễn viên gắn liền với thời hoàng kim của dòng phim truyền hình thần tượng xứ Đài "làm mưa làm gió" tại châu Á.

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 3
Các bộ phim có sự góp mặt của Lâm Y Thần từng tạo cơn sốt tại Việt Nam như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên

Các bộ phim có sự góp mặt của Lâm Y Thần từng tạo cơn sốt tại Việt Nam như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí... Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân gốc Hoa làm việc tại Mỹ - Lâm Vu Siêu từ năm 2014 sau nhiều năm hò hẹn bí mật.

Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần chủ động giảm khối lượng công việc để chăm chút tổ ấm. Cô làm việc và sinh sống tại Đài Loan trong khi chồng cô làm việc tại Mỹ. Điều này làm ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch có con của cặp đôi.

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 4
Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần chủ động giảm khối lượng công việc để chăm chút tổ ấm

Đầu năm 2021, Lâm Y Thần thông báo tạm dừng làm việc để tập trung cho kế hoạch làm mẹ. Vì không có con chung nên vợ chồng Lâm Y Thần cũng phải đối mặt với khá nhiều tin đồn tiêu cực. Song, nữ diễn viên từng chia sẻ, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn và được gia đình chồng yêu quý. 

ETtoday cho biết thêm Lâm Vu Siêu không thiếu bóng hồng vây quanh. Khi Lâm Y Thần chỉ trích chồng và "tiểu tam", Lâm Vu Siêu thậm chí đã ra tay đánh nữ diễn viên để bảo vệ tình nhân.

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 5
 Lâm Y Thần vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, rửa chân cho cha mẹ chồng

Ngoài ra, Lâm Y Thần vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cha mẹ chồng. Cô còn rửa chân cho mẹ chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn bị chỉ trích vì kết hôn 6 năm nhưng không có con.

Lâm Y Thần gặp nhiều áp lực, cô từ bỏ sự nghiệp, giảm bớt công việc để sinh con ở tuổi 39. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên sinh con gái, nhà chồng vẫn không hài lòng, muốn cô sinh thêm cháu trai.

Được biết, sau khi mẹ ruột đổ bệnh và bị đột quỵ, mọi gánh nặng kinh tế đổ lên đầu Lâm Y Thần. Cô làm việc không ngừng nghỉ để có đủ tài chính cho cả gia đình. Nữ diễn viên nổi tiếng từng tâm sự rằng, cô khát khao có một gia đình riêng, có thời gian chăm sóc gia đình và cùng đi du lịch với những người thân yêu. 

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 6
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần phát hiện có một khối u trong não và phải tiến hành phẫu thuật

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần phát hiện có một khối u trong não và phải tiến hành phẫu thuật. Năm 27 tuổi, nữ diễn viên đã lập sẵn di chúc vì sợ rằng không thể sống tiếp sau ca phẫu thuật. May mắn, nữ diễn viên vượt qua bạo bệnh và sống khỏe mạnh tới bây giờ.

Trước đây, khi "công chúa màn ảnh nhỏ xứ Đài" thông báo kết hôn, người hâm mộ từng mừng cho cô vì cuối cùng đã tìm được hạnh phúc. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực xoay quanh cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên thời gian qua khiến nhiều người xót xa. 

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng - Ảnh 7
Trước đây, khi "công chúa màn ảnh nhỏ xứ Đài" thông báo kết hôn, người hâm mộ từng mừng cho cô vì cuối cùng đã tìm được hạnh phúc

Lâm Y Thần sinh năm 1992, từng là một trong những ngôi sao dòng phim thần tượng xứ Đài đình đám nhất đầu thập niên 2000. Năm 2005, bộ phim Thơ ngây do Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng chính nổi tiếng khắp châu Á. Nhờ vai diễn Tương Cầm, Lâm Y Thần lần đầu giành giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) tại Lễ trao giải Kim Chung (Giải thưởng dành cho phim truyền hình danh giá nhất Đài Loan, Trung Quốc). Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất giành giải thưởng này nhờ một bộ phim ngôn tình thần tượng. Sau đó, cô lần thứ hai lên ngôi Thị hậu nhờ bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em. 

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

Mới đây, từ khóa về hôn nhân của Lâm Y Thần trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng.

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