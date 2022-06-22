'Nữ hoàng phim thần tượng' Lâm Y Thần trở thành diễn viên để trả nợ cho gia đình, quyết định giải nghệ vì khao khát làm mẹ

Dù có xuất thân không mấy êm ả nhưng Lâm Y Thần đã vương lê trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng và ăn khách nhất dòng phim thần tượng, nhưng giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp thì cô lại quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Lâm Y Thần kể từ năm lớp 11 đã phải gánh trên lưng món nợ lên đến 5 triệu NDT (4 tỷ đồng ở thời điểm đó) do cha mẹ cô đã ly dị từ lâu và mẹ thì bị ung thư không có khả năng làm việc. Để nuôi sống gia đình và chăm lo cho em trai, Lâm Y Thần quyết định tham gia showbiz dù đây chẳng phải ước mơ của cô. Lâm Y Thần bước chân vào showbiz để vì phải 'gánh nợ' cho gia đình - Ảnh: Internet Sau khi giành giải nhất của một cuộc thi người đẹp do báo Tiếp Vận tổ chức vào năm 18 tuổi, Lâm Y Thần lọt vào mắt xanh của các đạo diễn dù cho mục đích ban đầu của cô khi tham gia cuộc thi là kiếm tiền mua máy tính cho em trai. Cũng nhờ vậy mà nữ diễn viên đã có vai diễn đầu đời vô cùng thành công trong tác phẩm True Love 18 (2002) và hàng loạt bộ phim đình đám sau này.

Bộ phim Thơ Ngây của Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần từng 'làm mưa làm gió' toàn châu Á - Ảnh: Internet Sau khi kết hợp với nam thần Trịnh Nguyên Sướng trong Thơ Ngây (2005), cái tên Lâm Y Thần vang danh toàn châu Á, cô cũng xuất sắc nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Chuông Vàng và "trở mình" thành sao hạng A. Thừa thắng xông lên, nữ minh tinh còn đá sân sang ca sĩ với 3 album cũng vô cùng thành công là Adventure of Lunia, Blissful Encounter và A Wonderful Journey. Năm 2009, Lâm Y Thần phát hiện bản thân bị u não - Ảnh: Internet Tưởng rằng cuộc đời của cô sẽ thật sự bước sang một trang mới thì vào năm 2009, Lâm Y Thần phát hiện bản thân bị u não và phải dừng mọi hoạt động để phẫu thuật. Vì lo rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại, nữ diễn viên thậm chí đã viết sẵn di chúc nhưng may mắn là cô đã an toàn bước ra khỏi phòng mổ.

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu vào năm 2014 - Ảnh: Internet Năm 2014, Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu sau 2 năm hẹn hò, được biết cả hai trước đó đã quen biết nhau hơn 10 năm. Sau khi kết hôn, cả hai yêu xa để nữ minh tinh họ Lâm tập trung cho sự nghiệp của mình và tạm thời không có con. Lâm Y Thần công bố đã sinh con gái đầu lòng vào sinh nhật năm 39 tuổi - Ảnh: Internet Đến năm 2018, Lâm Y Thần đưa ra quyết định tạm gác sự nghiệp sang một bên để tập trung cho gia đình và sinh con. Dẫu vậy, đến năm 2021, sau 7 năm kết hôn thì cô mới sinh con gái đầu lòng sau thời gian dài nỗ lực. Kể từ đó, nữ diễn viên cũng xuất hiện tại một số sự kiện nhưng vẫn chưa thực sự trở lại con đường nghệ thuật.

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