Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

Sao quốc tế 05/05/2026 16:33

Trương Bá Chi mới đây chia sẻ trên trang cá nhân việc cô vừa trải qua vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trương Bá Chi mới đây chia sẻ trên trang cá nhân về việc nữ diễn viên đột ngột cảm thấy không khỏe. Cô nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy. Cơ thể nhanh chóng suy kiệt.

Trong lúc vào phòng tắm, tình trạng chóng mặt nghiêm trọng hơn khiến Trương Bá Chi suýt ngất. Cô phải vịn tay vào tường để giữ thăng bằng nhưng không may trượt ngã do sàn trơn ướt. Nữ diễn viên mô tả trải nghiệm này là một đêm kinh hoàng, vừa đau đớn về thể chất, vừa khiến cô cảm thấy bất lực.

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm - Ảnh 1

Sau đó, nữ diễn viên liên tục làm đổ đồ đạc trong phòng tắm. Dù đang mệt mỏi, Trương Bá Chi vẫn cố gắng dọn dẹp trước khi quay lại phòng nghỉ ngơi.

 

Thời gian qua, Trương Bá Chi liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Đầu tháng 4, nữ diễn viên tâm sự cô đang bị bệnh và sức khỏe ngày càng xấu đi. Ngôi sao sinh năm 1980 đăng ảnh chụp hai viên thuốc kèm chú thích: "Còn tệ hơn". Cô cũng chia sẻ một bức ảnh tự nấu cháo và viết: "Tôi sẽ ăn lại vào nửa đêm rồi đi ngủ. Chúc ngủ ngon mọi người".

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm - Ảnh 2

Nữ diễn viên cũng đang phải đối mặt với vụ kiện từ quản lý cũ Dư Dục Hưng. Theo HK01, trong phiên tòa diễn ra cuối 2025, nữ diễn viên hoảng loạn, khóc nức nở. Thẩm phán đã phải trấn an cô trước khi phiên tòa có thể tiếp tục.

Năm 2020, Dư Dục Hưng và AEG Entertainment Group Limited đâm đơn kiện Trương Bá Chi. Theo Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu ký năm 2011 giữa 2 bên, Trương Bá Chi được Dư Dục Hưng tạm ứng 40 triệu HKD tiền thù lao để đóng 4 phim.

Tới 2012, nữ diễn viên nhận thêm 2,76 triệu HKD để ký hợp đồng 2 phim khác. Tuy nhiên, theo Dư Dục Hưng, diễn viên họ Trương không đóng đủ số phim, thậm chí vi phạm hợp đồng. Do đó, quản lý đâm đơn kiện, yêu cầu nữ diễn viên bồi thường khoảng 12,76 triệu HKD. Nhiều năm qua, vụ kiện chưa có kết quả.

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Mới đây, Trương Bá Chi tiết lộ đang bị bệnh và sức khỏe ngày càng xấu đi.

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