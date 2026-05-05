3 người tử vong trên tàu du lịch Hà Lan, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh từ chuột

Sức khỏe 05/05/2026 17:00

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 5/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã cung cấp thông tin về bệnh do virus Hanta và các biện pháp phòng bệnh, để người dân chủ động phòng bệnh và không hoang mang.

Trước thông tin quốc tế ghi nhận chùm ca bệnh do virus Hanta liên quan một tàu du lịch mang cờ Hà Lan với 3 trường hợp tử vong, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca mắc trên người, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, kiểm soát nguy lây truyền từ chuột và không hoang mang.

Virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus Hanta; điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới, đầu tháng 5/2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương.

Tính đến ngày 4/5/2026, ghi nhận 7 trường hợp (2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ), bao gồm 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.

Trên tàu có 147 người (bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch; hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

3 người tử vong trên tàu du lịch Hà Lan, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh từ chuột - Ảnh 1
Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột, sang người

Theo thông tin từ VietNam+, Cục Phòng bệnh cho biết, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta chuột khá phổ biến, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân:

- Không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.

- Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang; phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Người dân không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí, người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh.

- Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ.

- Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà; đặt bẫy khi cần; cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín; thu gom rác hằng ngày để không thu hút chuột.

- Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.

Đêm 4/5, trên chuyến bay VN19 hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống y tế khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Khoảng 4 giờ sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát thông báo tìm người hỗ trợ y tế cho một nam hành khách nước ngoài có biểu hiện đau tai, sau đó nhanh chóng xuất hiện liệt nửa mặt trái, khó nói.

