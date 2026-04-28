Nam sinh 12 tuổi cấp cứu vì trò đùa dại của bạn, để bút bi dưới ghế ngồi

Sức khỏe 28/04/2026 15:18

Ngày 28/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca bệnh hy hữu do trò đùa nghịch dại của trẻ nhỏ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nam sinh (12 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn kèm đi tiểu ra máu.

Khai thác thông tin vụ việc cho thấy tai nạn xảy ra trong lớp học. Theo đó, khi nam sinh đứng lên phát biểu, em không biết phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chọc thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 28/4 cho biết, sau khi thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo. 

Nam sinh đã hồi phục sức khỏe, được hỗ trợ tâm lý để trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh hoàn… Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như: Tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng, áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Đến nay, người bệnh đã cải thiện rõ rệt sức khoẻ sau quá trình điều trị tích cực. Tình trạng tụ máu đã giảm, không còn đi tiểu ra máu.

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do mắc viêm não mô cầu trong tình trạng thể tối cấp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tai nạn trong lớp học để bút bi dưới ghế ngồi tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

