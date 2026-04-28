Hai người đàn ông nhập viện cấp cứu vì dùng bình gas thui chó

Sức khỏe 28/04/2026 16:58

Sáng 28/4, Khoa Ngoại - Trung tâm Y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân là anh L.V.N và anh P.V.L (cùng trú tại xã Tân An, Nghệ An) trong tình trạng bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/4, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân L.V.N. và P.V.L. (cùng trú tại xã Tân An, Nghệ An) trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, tứ chi. Các bác sĩ cấp cứu, xử lý vết bỏng cho bệnh nhân, theo dõi sát để hạn chế nguy cơ sốc bỏng và nhiễm trùng.

Khai thác thông tin từ người nhà cho thấy, sáng cùng ngày, anh N. và anh L. sử dụng bình gas để thui thịt chó. Do bình gas đặt gần nguồn lửa, khi mở van, khí gas phụt ra bắt lửa, lan lên cơ thể 2 người đàn ông này gây bỏng.

Sau khi dập được lửa, người thân dùng xăng đổ lên vết bỏng nhằm làm mát vết thương. Theo bác sĩ Trung tâm Y tế Tân Kỳ, đây là cách sơ cứu sai lầm khiến vết bỏng có nguy cơ sâu hơn, tổn thương nặng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng da bị bỏng bằng nước sạch liên tục trong 15-20 phút, không đổ xăng, dầu, nước mắm hay bôi kem đánh răng lên vết thương. Sau khi sơ cứu ban đầu, phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị.

Hai người đàn ông nhập viện cấp cứu vì dùng bình gas thui chó - Ảnh 1
Hai người nhập viện cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bình gas để đốt, thui thực phẩm; không đặt bình gas gần nguồn lửa hoặc khu vực nhiệt độ cao; không tự ý thao tác khi không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trước khi sử dụng, mọi người cần kiểm tra kỹ van và dây dẫn gas, đồng thời sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc bỏng, người dân cần nhanh chóng ngắt nguồn gas, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi cấp cứu kịp thời.

Đặc biệt, khi bị bỏng, nạn nhân tuyệt đối không bôi xăng, dầu, nước mắm, kem đánh răng hay các chất không chuyên dụng lên vết thương. Người dân cần làm mát vùng bỏng bằng nước sạch trong 15-20 phút và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách.

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