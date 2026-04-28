Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc

Sao quốc tế 28/04/2026 15:53

Nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện với ngoại hình khác lạ.

Mới đây, phần bụng lớn hơn thường lệ của nữ diễn viên Thang Duy nhanh chóng thu hút ống kính. Trong suốt sự kiện, cô di chuyển cẩn trọng, đồng thời có vệ sĩ theo sát. Nhiều tờ báo Trung Quốc đồng loạt đăng tải hình ảnh và đặt nghi vấn về việc người đẹp đang mang thai ở độ tuổi U50. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía nữ diễn viên chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Trước đó, vào tháng 3, Thang Duy cùng chồng - đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong - bị bắt gặp tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên lựa chọn trang phục nhiều lớp, thường xuyên dùng túi xách hoặc áo khoác để che phần eo. Không ít khán giả nhận xét vóc dáng của cô có phần đầy đặn hơn, dáng đi cũng chậm rãi hơn trước.

Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc - Ảnh 1

Thông tin mang thai, nếu được xác nhận, không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn phần nào xóa tan những tin đồn rạn nứt hôn nhân từng xuất hiện từ cuối năm ngoái.

Một số nguồn tin trong giới cho biết, cuộc sống gia đình của nữ diễn viên hiện khá ổn định và yên bình tại Hàn Quốc. Cặp đôi đã có một con gái 10 tuổi, nhưng Thang Duy nhiều lần chia sẻ mong muốn có thêm con trong các cuộc phỏng vấn trước đây.

 Khi mang thai và sinh con đầu lòng, nữ diễn viên từng tạm rời xa làng giải trí trong thời gian dài để tập trung cho gia đình. Phải đến khi con gái hơn 5 tuổi, cô mới chính thức quay lại hoạt động nghệ thuật và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công đáng kể.

Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc - Ảnh 2

Những năm gần đây, Thang Duy duy trì cuộc sống kín tiếng, thường xuyên di chuyển giữa Trung Quốc và Hàn Quốc để cân bằng công việc và gia đình. Cô hiếm khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, trái ngược với nhiều nghệ sĩ cùng thời.

Ở ngưỡng U50, Thang Duy vẫn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, dù những dấu vết thời gian đã phần nào in hằn trên gương mặt. Không chạy theo chuẩn mực trẻ hóa, nữ diễn viên lựa chọn cách đón nhận tuổi tác một cách tự nhiên và bình thản.

Chia sẻ về quan niệm nhan sắc, cô từng cho rằng mỗi người phụ nữ, ở bất kỳ độ tuổi nào, đều sở hữu vẻ đẹp riêng. Theo Thang Duy, sự quyến rũ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở sự từng trải và trí tuệ trong cách sống. Người phụ nữ nên biết trau dồi bản thân thông qua việc tích lũy kinh nghiệm, từ đó hình thành nên chiều sâu nội tâm.

 

Hiện tại, nghi vấn mang thai lần 2 của Thang Duy vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhiều người hâm mộ vẫn gửi lời chúc tốt đẹp, đồng thời hy vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình trong chặng đường sắp tới.

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Không chỉ có sự nghiệp thành công, Thang Duy còn có hôn nhân viên mãn bên người chồng là đạo diễn Kim Tae Yong. Họ có với nhau một cô con gái. Cả hai bén duyên với nhau vào năm 2011 khi tham gia dự án điện ảnh "Thu muộn" và về chung một nhà vào năm 2014.

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