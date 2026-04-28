Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'

Đời sống 28/04/2026 17:03

Khoảng 15h chiều 26/4, cháu Hoàng Gia Bảo, 10 tuổi, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trong khi đang vui chơi tại lễ hội té nước đã không may bị điện giật, do dây điện của một máy rửa xe bị hở, dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin từ VTV News, sự việc xảy ra vào chiều 26/4 tại Lễ hội Then Kin Pang (Lễ hội té nước). Thời điểm này, cháu Hoàng Gia Bảo (SN 2016, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ) trong khi đang vui chơi tại lễ hội đã không may bị điện giật, do dây điện của một máy rửa xe tại khu vực này bị hở, rò rỉ điện trong điều kiện môi trường ẩm ướt của lễ hội té nước, dẫn đến tai nạn.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 gồm 3 đồng chí đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ hội đã lập tức có mặt.

Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt' - Ảnh 1
Thượng úy Trương Văn Tuyên bế cháu bé ra khu vực thông thoáng để sơ cứu ban đầu - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận thấy cháu bé đã rơi vào trạng thái nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã trực tiếp bế thốc cháu bé từ hiện trường ra khu vực thông thoáng. Tại đây, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ như ép lồng ngực để duy trì nhịp tim cho nạn nhân.

Ngay sau đó, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên để đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Phong Thổ (Mường So cũ) và tiếp tục chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu.

Nhờ sự can thiệp kịp thời “giờ vàng” của các chiến sĩ CSGT, đến nay cháu Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Lễ hội Then Kin Pang (hay lễ hội té nước) là lễ hội dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người Thái trắng tại Lai Châu, tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm cầu mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Lễ hội nổi bật với nghi thức gội đầu, té nước cầu may và hoạt động diễn xướng Then.

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