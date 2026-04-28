Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'

Đời sống 28/04/2026 17:03

Khoảng 15h chiều 26/4, cháu Hoàng Gia Bảo, 10 tuổi, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trong khi đang vui chơi tại lễ hội té nước đã không may bị điện giật, do dây điện của một máy rửa xe bị hở, dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin từ VTV News, sự việc xảy ra vào chiều 26/4 tại Lễ hội Then Kin Pang (Lễ hội té nước). Thời điểm này, cháu Hoàng Gia Bảo (SN 2016, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ) trong khi đang vui chơi tại lễ hội đã không may bị điện giật, do dây điện của một máy rửa xe tại khu vực này bị hở, rò rỉ điện trong điều kiện môi trường ẩm ướt của lễ hội té nước, dẫn đến tai nạn.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 gồm 3 đồng chí đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ hội đã lập tức có mặt.

Thượng úy Trương Văn Tuyên bế cháu bé ra khu vực thông thoáng để sơ cứu ban đầu - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận thấy cháu bé đã rơi vào trạng thái nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã trực tiếp bế thốc cháu bé từ hiện trường ra khu vực thông thoáng. Tại đây, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ như ép lồng ngực để duy trì nhịp tim cho nạn nhân.

Ngay sau đó, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên để đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Phong Thổ (Mường So cũ) và tiếp tục chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu.

Nhờ sự can thiệp kịp thời “giờ vàng” của các chiến sĩ CSGT, đến nay cháu Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Lễ hội Then Kin Pang (hay lễ hội té nước) là lễ hội dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người Thái trắng tại Lai Châu, tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm cầu mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Lễ hội nổi bật với nghi thức gội đầu, té nước cầu may và hoạt động diễn xướng Then.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 29/4/2026

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 29/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Danh tính cụ ông mang thỏi vàng nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm

Danh tính cụ ông mang thỏi vàng nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm

Cấp cứu hơn 20 học sinh và bảo mẫu nghi ngộ độc ở trường tiểu học, có trẻ phải thở máy

Cấp cứu hơn 20 học sinh và bảo mẫu nghi ngộ độc ở trường tiểu học, có trẻ phải thở máy

NÓNG: Dự án 'Nuôi em' không có dấu hiệu của tội phạm

NÓNG: Dự án 'Nuôi em' không có dấu hiệu của tội phạm

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Danh tính người phụ nữ bị sát hại trong đêm, phát hiện con dao bên cạnh thi thể

Danh tính người phụ nữ bị sát hại trong đêm, phát hiện con dao bên cạnh thi thể