Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10

Tâm linh - Tử vi 07/05/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10 nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch, Chính Quan giúp Tý thuận lợi hơn rất nhiều trong công việc và gặp được những con người tốt tính. Bạn có cơ may trong chuyện thi cử, xin việc, chuyển đổi vị trí làm việc hoặc hưu trí. Nhiều người làm trong nhà nước, làm những công việc có tính chất máy móc sẽ được giúp đỡ khá nhiều.

Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp cục soi sáng nên Tý cũng rất đỏ trong vấn đề tiền nong, dễ đòi được nợ hoặc lấy lại được quyền lợi cho bản thân. Chuyện kinh doanh thuận lợi, ai muốn cầu tài lộc buôn bán hoặc mở rộng quan hệ làm ăn kiếm tiền cũng nên tranh thủ ngày này.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch, nhờ Thiên Tài chiếu cố nên Dậu khá may mắn trong làm ăn. Thời gian này, những rắc rối trước đó đều được bạn giải quyết triệt để. Người kinh doanh nhìn ra được những cơ hội mà người khác chưa nhìn thấy, bạn đang có hướng đi đúng rồi đó. 

Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, Thiên Tài đem tới tin vui cho tuổi Dậu trong chuyện tiền bạc. Con giáp này dễ trúng số, được cho quà hoặc săn được mã giảm giá lớn. Bạn cũng có nghề tay trái nên không sợ thiếu trước hụt sau nhưng cẩn thận kẻo mắc bẫy kẻ gian nhé. 

Con giáp tuổi Mão 

Trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch, con giáp tuổi Mão được Tam Hội chiếu cố nên công việc sẽ suôn sẻ như ý. Người kinh doanh được khách hàng tin tưởng, dù ngày nghỉ vẫn có người tìm đến. Dù vất vả nhưng bản mệnh vẫn vô cùng chịu khó, không ngại khó khăn, yên tâm nhé vì người có công trời sẽ không phụ. 

Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền tài có dấu hiệu chuyển biến tích cực nhờ Chính Tài trợ vận. Lương lậu của tuổi này dần dần ổn định, không phải đau đầu vì tiền lương nữa. Bạn cũng chịu khó kiếm thêm thu nhập bên ngoài, tuy nhiên công việc chính vẫn cần được quan tâm, chớ bỏ bê.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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