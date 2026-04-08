iBasic là thương hiệu đồ lót đã có hơn 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, ghi dấu ấn bằng chất lượng tốt và độ uy tín trên thị trường.

Nếu mẹ đang tìm một địa chỉ mua đồ lót trẻ em đáng tin cậy, đa dạng độ tuổi từ 2-12 tuổi, mẫu mã dễ thương đúng lứa tuổi thì iBasic Vietnam là cái tên được nhiều gia đình ưu tiên tham khảo.

Trải qua nhiều năm phát triển, iBasic không ngừng cải tiến sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt là với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Nhờ đó, thương hiệu ngày càng được nhiều mẹ tin tưởng khi lựa chọn đồ lót chất lượng và thoải mái cho con mỗi ngày.

2. Ưu điểm nổi bật của đồ lót học sinh iBasic Vietnam

Với đồ lót trẻ em iBasic chú trọng độ êm, thoáng và thân thiện với làn da nhạy cảm. Những chất liệu mềm mại, có khả năng thấm hút tốt sẽ giúp hạn chế tình trạng bí bách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm hoặc khi bé vận động nhiều, dễ ra mồ hôi.

iBasic hướng đến việc mang lại trải nghiệm mặc nhẹ nhàng và dễ chịu nhất cho trẻ, hạn chế cọ xát khi bé vận động và mặc trong thời gian dài.

2.1 Thiết kế đúng lứa tuổi, phù hợp môi trường học đường

Áo lá, áo ngực học sinh, quần lót được iBasic thiết kế kín đáo, đơn giản, dễ mặc trong đồng phục. Điểm quan trọng là vừa đủ hỗ trợ để bé tự tin, nhưng vẫn giữ cảm giác “tự nhiên” đúng độ tuổi.

2.2 Dễ chọn size, dễ mua, dễ quay lại mua tiếp

Với đồ lót học sinh, mua đúng size là yếu tố mẹ quan tâm nhất. Khi có hệ thống cửa hàng và kênh bán tư vấn online, mẹ dễ cho con thử, dễ đổi lựa chọn phù hợp, và tiện mua lại khi cần.

2.3 Chất lượng ổn định, phù hợp nhịp sinh hoạt của trẻ

Trẻ dùng đồ lót với tần suất cao và giặt thường xuyên. Vì vậy, yếu tố bền, giữ phom tốt và ổn định theo thời gian là điểm giúp mẹ yên tâm hơn khi chọn mua.

3. Danh mục đồ lót cho bé trai và bé gái tại iBasic Vietnam

iBasic Vietnam phát triển dòng đồ lót học sinh theo hướng dễ mặc, kín đáo, phù hợp môi trường học đường và thói quen vận động của trẻ.

Danh mục tập trung vào các sản phẩm tối giản, phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ qua từng giai đoạn

3.1 Dành cho bé trai: Quần lót

Quần lót bé trai tại iBasic hướng đến cảm giác thoải mái và linh hoạt khi chạy nhảy. Thiết kế cơ bản, ôm vừa vặn, hạn chế cấn và không gây khó chịu khi ngồi học lâu. Mẫu mã đa dạng theo độ tuổi, dễ chọn cho nhu cầu mặc hằng ngày.

3.2 Dành cho bé gái: Áo lá, áo ngực học sinh

Với bé gái, iBasic tập trung vào các dòng áo lá và áo ngực học sinh phù hợp giai đoạn chuyển tiếp. Thiết kế kín đáo, tối giản, ưu tiên sự dễ chịu và hỗ trợ vừa đủ để bé tự tin khi đến lớp. Kiểu dáng nhẹ nhàng, dễ mặc bên trong đồng phục, tránh cảm giác “ngại” hoặc khó thích nghi.

4. Bảng giá tham khảo

Giá sản phẩm có thể thay đổi theo mẫu, chất liệu, chương trình ưu đãi và thời điểm mua. Dưới đây là mức tham khảo phổ biến để mẹ dễ dự trù:

Quần lót bé trai: từ khoảng 49.000đ trở lên/sản phẩm (tùy mẫu và combo)

Áo lá bé gái: từ khoảng 59.000đ trở lên/sản phẩm

Áo ngực học sinh: từ khoảng 139.000đ trở lên/sản phẩm

Mẹ nên xem giá cập nhật trực tiếp tại cửa hàng hoặc kênh bán chính thức của iBasic Vietnam để có mức chính xác theo từng sản phẩm.

5. Thông tin mua hàng

Để mua đồ lót trẻ em iBasic Vietnam, mẹ có thể tham khảo các kênh chính thức sau:

Hệ thống cửa hàng iBasic Vietnam tại TP. Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Vũng Tàu, Cần Thơ. Mẹ có thể ghé trực tiếp để bé thử size và chọn mẫu phù hợp.

Trên đây là những thông tin tham khảo về cửa hàng đồ lót trẻ em “đáng tin cậy” iBasic Vietnam mà các mẹ có thể cân nhắc.

Nếu mẹ đang tìm đồ lót học sinh dễ mặc, chất lượng, phù hợp lứa tuổi và mua sắm thuận tiện thì iBasic Vietnam là gợi ý đáng để ghé xem và thử cho con.