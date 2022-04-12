Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý remake chính thức khai máy, 'đối thủ của Triệu Lộ Tư' đóng chính, netizen lắc đầu ngao ngán: 'Diễn khá tệ, hay tỏ ra đáng yêu gượng gạo'

Sao quốc tế 12/04/2022 11:55

Dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake đã chính thức khai máy. Đúng như những gì CĐM đã dự đoán từ trước ''đối thủ của Triệu Lộ Tư'' sẽ đóng chính trong bộ phim này.

Mới đây nhất, dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake "hàng thật giá thật" đã chính thức khai máy. Đúng như những gì người hâm mộ đã dự đoán từ trước Điền Hi Vi người được mệnh danh là ''đối thủ của Triệu Lộ Tư'' sẽ là một trong 2 nhân vật chính của bộ phim.

Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý remake chính thức khai máy, 'đối thủ của Triệu Lộ Tư' đóng chính, netizen lắc đầu ngao ngán: 'Diễn khá tệ, hay tỏ ra đáng yêu gượng gạo' - Ảnh 1
Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý remake chính thức khai máy, 'đối thủ của Triệu Lộ Tư' đóng chính, netizen lắc đầu ngao ngán: 'Diễn khá tệ, hay tỏ ra đáng yêu gượng gạo' - Ảnh 2
Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý remake chính thức khai máy, 'đối thủ của Triệu Lộ Tư' đóng chính, netizen lắc đầu ngao ngán: 'Diễn khá tệ, hay tỏ ra đáng yêu gượng gạo' - Ảnh 3
Được mệnh danh là ''đối thủ của Triệu Lộ Tư'' nhưng so về nhan sắc CĐM vẫn đang nghiêng hẳn về phía Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Điền Hi Vi có mặt tại lễ khai máy Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake với trang phục cổ trang và đeo khẩu trang che mặt. Tuy nhiên, thì theo một số netizen, họ đều cho rằng cô nàng không có gì quá nỗi trội, cũng không sở hữu khí chất bùng nổ như hai đàn chị Huỳnh Dịch và Lý Giai Lân. Chính vì lẽ đó, CĐM đã tỏ ra không hài lòng với dàn nhân vật trong phần làm lại này vì những người được lựa chọn đều không thể sánh ngang với dàn cast cũ khi xưa. 

Trong đó, người bị chê bai nhiều nhất có lẽ là Điền Hi Vi. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng Điền Hi Vi diễn khá tệ, hay tỏ ra đáng yêu gượng gạo, ngoài ra cô nàng còn bị nhận xét là đáng sợ vì hay trợn ngược, cười công nghiệp giả tạo. 

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake dự kiến lên sóng trong năm 2022, nhưng ở thời điểm hiện tại dù chỉ mới khai máy, đã nhận về không ít phản hồi không mấy khả quan về dàn cast được lựa chọn cho bộ phim. 

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