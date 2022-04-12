Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý remake chính thức khai máy, 'đối thủ của Triệu Lộ Tư' đóng chính, netizen lắc đầu ngao ngán: 'Diễn khá tệ, hay tỏ ra đáng yêu gượng gạo'

Mới đây nhất, dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake "hàng thật giá thật" đã chính thức khai máy. Đúng như những gì người hâm mộ đã dự đoán từ trước Điền Hi Vi người được mệnh danh là ''đối thủ của Triệu Lộ Tư'' sẽ là một trong 2 nhân vật chính của bộ phim.

Được mệnh danh là ''đối thủ của Triệu Lộ Tư'' nhưng so về nhan sắc CĐM vẫn đang nghiêng hẳn về phía Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Điền Hi Vi có mặt tại lễ khai máy Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake với trang phục cổ trang và đeo khẩu trang che mặt. Tuy nhiên, thì theo một số netizen, họ đều cho rằng cô nàng không có gì quá nỗi trội, cũng không sở hữu khí chất bùng nổ như hai đàn chị Huỳnh Dịch và Lý Giai Lân. Chính vì lẽ đó, CĐM đã tỏ ra không hài lòng với dàn nhân vật trong phần làm lại này vì những người được lựa chọn đều không thể sánh ngang với dàn cast cũ khi xưa.