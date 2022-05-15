Dương Dương có hành động soái ca với 'người tình tin đồn' Triệu Lộ Tư,netizen nhìn vào chỉ biết phát sốt vì quá ngọt ngào

Sao quốc tế 15/05/2022 22:00

Hành động ga lăng của Dương Dương với Triệu Lộ Tư khiến nhiều người không khỏi phần ghen tị.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đã dần đi tới đại kết cục. Dù cho liên tục nhận về những sự chỉ trích xuyên suốt thời gian công chiếu cho tới nay, tuy nhiên không thể phủ nhận một điều bộ phim vẫn đang thu hút lượng lớn người theo dõi cho đến thời điểm hiện tại. 

Gây chú ý nhất trong bộ phim chắc hẳn là Dương Dương, nam thần được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, nam diễn viên lại khiến cộng đồng mạng mê mẩn vì có hành động lịch thiệp với bạn diễn nam trong hậu trường Thả Thí Thiên Hạ. 

Dương Dương có hành động soái ca với 'người tình tin đồn' Triệu Lộ Tư,netizen nhìn vào chỉ biết phát sốt vì quá ngọt ngào - Ảnh 1
Dương Dương có hành động soái ca với 'người tình tin đồn' Triệu Lộ Tư,netizen nhìn vào chỉ biết phát sốt vì quá ngọt ngào - Ảnh 2
 Nam diễn viên luôn có những hành động ga lăng với Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi diễn tập cảnh tát, Dương Dương đã liên tục tỏ ra lo lắng về vạt áo sẽ đánh trúng vào mặt bạn diễn. Anh chàng thường xuyên để ý tới động thái của đối phương để dừng lại đúng lúc. Cũng nhờ vậy mà buổi tập quay diễn ra trong bầu không khí vui vẻ.  

Tuy nhiên, điều làm netizen quan tâm nhất chính là những cử chỉ mà nam diễn viên làm trong hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, cụ thể Dương Dương nhiều lần có những hành động quan tâm và chăm sóc đối với bạn diễn Triệu Lộ Tư như che ô, cầm tay, đỡ eo,..

Hành động của nam diễn viên nhanh chóng gây sốt CDM xứ Trung, một số người còn cho rằng ''quan tâm như thế kia mà không phải người yêu thì hơi phí''.

Dẫu vậy đó mới chỉ là mong ước của fan hâm mộ, còn về phía Dương Dương và Triệu Lộ Tư cả 2 vẫn chưa hề lên tiếng bất cứ điều gì về vấn đề này.

 

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