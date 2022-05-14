Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị đặt dấu hỏi về việc nói không với quảng bá Thả Thí Thiên Hạ, netizen nghi ngờ: 'Sợ bị liên lụy đây á mà'

Sao quốc tế 14/05/2022 22:00

Cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều bị soi ra những bằng chứng lạnh nhạt với Thả Thí Thiên Hạ.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đã dần đi tới đại kết cục. Với sự góp mặt của hai lưu lượng hút fan hiện nay là Dương DươngTriệu Lộ Tư, Thả Thí Thiên Hạ được đặt kỳ vọng ngay khi vừa mới công bố dàn diễn viên. 

Được xếp vào hàng những phim cấp S+ (cấp phim chú trọng đầu tư) nhưng dường như Thả Thí Thiên Hạ không được Dương Dương và Triệu Lộ Tư để tâm. Không những thế, cả 2 thường xuyên bị bắt gặp ngó lơ trong việc quảng bá hình ảnh của phim đến với người hâm mộ. 

Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị đặt dấu hỏi về việc nói không với quảng bá Thả Thí Thiên Hạ, netizen nghi ngờ: 'Sợ bị liên lụy đây á mà' - Ảnh 1
Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Mới đây, một nguồn tin đã cho biết Dương Dương và Triệu Lộ Tư cơ bản sẽ không thể kết hợp tuyên truyền. Bằng chứng là kể từ khi phim lên sóng, Dương Dương và Triệu Lộ Tư rất ít khi quảng bá cho phim trên Weibo. 

Trong suốt khoảng thời gian Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang lên sóng, Dương Dương liên tục đăng ảnh hậu trường của nhân vật Yến Phá Nhạc trong Đặc Chiến Vinh Quang và hoàn toàn ngó lơ Thả Thí Thí Thiên Hạ. Triệu Lộ Tư chăm tương tác trên Weibo là vậy cũng tỏ ra thờ ơ trong việc đăng bài tuyên truyền.  

Một số bộ phận netizen cho rằng, việc Thả Thí Thiên Hạ vướng liên tiếp vào lùm xùm không đáng có khiến cho 2 nhân vật chính tỏ ra e ngại cho việc quảng bá phim vì sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. 

Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị đặt dấu hỏi về việc nói không với quảng bá Thả Thí Thiên Hạ, netizen nghi ngờ: 'Sợ bị liên lụy đây á mà' - Ảnh 2
Cả 2 bị nghi ngờ là không muốn quảng bá cho bộ phim vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng - Ảnh: Internet

Được biết, Thả Thí Thiên Hạ vừa bị tố cáo đạo nhái bộ phim Hạc Lệ Hoa Đình, vừa bị tố cáo có hành vi ngược đãi động vật. Mới đây, bộ phim tiếp tục dấy lên những tranh cãi chủ yếu về nội dung và chất lượng phim. 

Không chỉ vậy, diễn xuất của cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng nhận về nhiều gạch đá vì một số cảnh gượng gạo có phần giả trân. 

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư sao châu á Thả thí thiên hạ Cbiz

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