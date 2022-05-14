Hé lộ nguyên nhân Dương Dương luôn từ chối đóng vai tạo hình ưa nhìn, tất cả là vì lý do này đây

Sao quốc tế 14/05/2022 22:59

Dương Dương đang muốn thay đổi hình tượng diễn xuất của mình sau nhiều năm đi theo một lối mòn.

Mặc dù vào nghề từ sớm nhưng diễn xuất của Dương Dương không được đánh giá cao. Chính vì vậy, gần đây xuất hiện nhiều nguồn tin cho rằng Dương Dương đang tập trung chuyển hình.

Cụ thể, có thông tin cho rằng Dương Dương hiện rất bài xích các vai diễn đẹp trai, nhưng trớ trêu thay, các nhân vật trong kịch bản gửi tới anh đều là vai nam ưa nhìn.

Chính vì vậy mà nam diễn viên họ Dương đang hy vọng bản thân trong thời gian tới sẽ có sự thay đổi trong hình tượng diễn xuất, nhằm đem tới cho khán giả những cái nhìn mới mẻ nhất về mình. 

Hé lộ nguyên nhân Dương Dương luôn từ chối đóng vai tạo hình ưa nhìn, tất cả là vì lý do này đây - Ảnh 1
Hình ảnh nam tính của Dương Dương trong phim mới khiến nhiều người ngạc nhiên - Ảnh: Internet

Nguồn tin này cũng cho rằng Dương Dương đang có kế hoạch nhận những bộ phim chính kịch đan xen với phim tình cảm lãng mạn thông thường. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là bộ phim Đặc Chiến Vinh Quang vừa mới kết thúc do Dương Dương đóng chính. Mặc dù không phải là một bộ phim chính kịch điển hình song dường như nó cũng là một trong những sự thay đổi lớn trong gout chọn kịch bản của nam thần Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Không còn là mỹ nam thanh xuân lúc nào cũng bảnh bao trong những chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, Yến Phá Nhạc trong Đặc Chiến Vinh Quang gây ấn tượng cho khán giả về một chàng quân nhân rắn rỏi và kiên cường. Dương Dương nhiều lần phải chịu cảnh lấm lem, cực khổ để hóa thân thành nhân vật.

Hé lộ nguyên nhân Dương Dương luôn từ chối đóng vai tạo hình ưa nhìn, tất cả là vì lý do này đây - Ảnh 2
Sự cố gắng của Dương Dương trong Đặc Chiến Vinh Quang được khán giả công nhận - Ảnh: Internet

 

Việc phải thay đổi hình tượng cũng đòi hỏi Dương Dương phải nâng cao trình độ diễn xuất của mình, thứ vốn không phải là điểm mạnh của anh. Tuy nhiên, theo một số netizen đây là cơ hội để anh chàng thoát ra hình tượng đẹp trai sơ mi trắng thường thấy của mình để vươn lên thành nam tài tử đúng như những gì mà người hâm mộ vẫn thường kỳ vọng về anh. 

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Từ khóa:   Dương Dương Đặc Chiến Vinh Quang Cbiz phim hoa ngữ sao châu á

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