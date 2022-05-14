Phân đoạn rơi nước mắt của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ gây tranh cãi, khán giả phải chăng đang quá khắt khe với nhân vật chính

Sao quốc tế 14/05/2022 23:46

Diễn xuất của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục là đề tài gây tranh cãi.

Dương Dương hiện đang là một trong những nam thần được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tuy là nam thần vạn người mê nhưng diễn xuất của anh thường mang đến những ý kiến trái chiều khác nhau. 

Mới đây, cảnh diễn bằng mắt của Dương Dương tiếp tục gây chú ý. Cụ thể, trong phân đoạn Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư thủ vai) bị đâm, Phong Lan Tức (Dương Dương thủ vai) lộ ra khuôn mặt ác độc, đem lại cảm giác như thể có thể giết người bằng ánh mắt. Sau đó là cảnh khóc đầy thương tâm của Phong Lan Tức. 

Phân đoạn rơi nước mắt của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ gây tranh cãi, khán giả phải chăng đang quá khắt khe với nhân vật chính - Ảnh 1
Phân đoạn gây tranh cãi của Dương Dương - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoạn phim lên sóng, nhiều khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất bằng ánh mắt của Dương Dương. Những cảm xúc đau đớn, bất lực được nam diễn viên lột tả chân thực khiến khán giả cũng phải cảm thấy đồng cảm. 

Dẫu vậy sẽ thật thiếu sót khi nhắc về Thả Thí Thiên Hạ mà không bị netizen chỉ trích, cụ thể một số bộ phận netizen cho rằng Dương Dương vẫn chưa đạt đến đỉnh cao trong phân đoạn rơi nước mắt và cần phải trau dồi kinh nghiệm hơn nữa.

Phân đoạn rơi nước mắt của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ gây tranh cãi, khán giả phải chăng đang quá khắt khe với nhân vật chính - Ảnh 2
Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích hướng về Dương Dương, fan hâm mộ của anh chàng cũng không ngồi yên một chỗ khi lên tiếng đáp trả và cho rằng khán giả đang quá khắt khe với nam diễn viên. Hiện Thả Thí Thiên Hạ đang bước vào những tập phim cuối và dự kiến những tranh cãi liên quan đến khả năng diễn xuất của Dương Dương hay Triệu Lộ Tư rồi sẽ còn bị mang ra bàn tán trong vài ngày tới. 

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Mới đây, Dương Dương bỗng dưng nhận gạch đá khi có biểu hiện được cho là lạnh nhạt với Vương Sở Nhiên tại hậu trường phim "Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi".

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ Cbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Hé lộ nguyên nhân Dương Dương luôn từ chối đóng vai tạo hình ưa nhìn, tất cả là vì lý do này đây

Hé lộ nguyên nhân Dương Dương luôn từ chối đóng vai tạo hình ưa nhìn, tất cả là vì lý do này đây

Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị đặt dấu hỏi về việc nói không với quảng bá Thả Thí Thiên Hạ, netizen nghi ngờ: 'Sợ bị liên lụy đây á mà'

Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị đặt dấu hỏi về việc nói không với quảng bá Thả Thí Thiên Hạ, netizen nghi ngờ: 'Sợ bị liên lụy đây á mà'

Dương Dương - Triệu Lộ Tư 'lại' tiếp tục làm lộ bằng chứng hẹn hò

Dương Dương - Triệu Lộ Tư 'lại' tiếp tục làm lộ bằng chứng hẹn hò

Thả Thí Thiên Hạ: Lộ thêm 'bằng chứng' Lộ Tư và Dương Dương 'phim giả tình thật' trên phim trường 'Ánh mắt ta khẽ chạm nhau đầy mật ngọt'

Thả Thí Thiên Hạ: Lộ thêm 'bằng chứng' Lộ Tư và Dương Dương 'phim giả tình thật' trên phim trường 'Ánh mắt ta khẽ chạm nhau đầy mật ngọt'

Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ

Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 55 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 38 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?