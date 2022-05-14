Diễn xuất của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục là đề tài gây tranh cãi.

Dương Dương hiện đang là một trong những nam thần được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tuy là nam thần vạn người mê nhưng diễn xuất của anh thường mang đến những ý kiến trái chiều khác nhau.

Mới đây, cảnh diễn bằng mắt của Dương Dương tiếp tục gây chú ý. Cụ thể, trong phân đoạn Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư thủ vai) bị đâm, Phong Lan Tức (Dương Dương thủ vai) lộ ra khuôn mặt ác độc, đem lại cảm giác như thể có thể giết người bằng ánh mắt. Sau đó là cảnh khóc đầy thương tâm của Phong Lan Tức.

Phân đoạn gây tranh cãi của Dương Dương - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoạn phim lên sóng, nhiều khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất bằng ánh mắt của Dương Dương. Những cảm xúc đau đớn, bất lực được nam diễn viên lột tả chân thực khiến khán giả cũng phải cảm thấy đồng cảm.

Dẫu vậy sẽ thật thiếu sót khi nhắc về Thả Thí Thiên Hạ mà không bị netizen chỉ trích, cụ thể một số bộ phận netizen cho rằng Dương Dương vẫn chưa đạt đến đỉnh cao trong phân đoạn rơi nước mắt và cần phải trau dồi kinh nghiệm hơn nữa.

Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích hướng về Dương Dương, fan hâm mộ của anh chàng cũng không ngồi yên một chỗ khi lên tiếng đáp trả và cho rằng khán giả đang quá khắt khe với nam diễn viên. Hiện Thả Thí Thiên Hạ đang bước vào những tập phim cuối và dự kiến những tranh cãi liên quan đến khả năng diễn xuất của Dương Dương hay Triệu Lộ Tư rồi sẽ còn bị mang ra bàn tán trong vài ngày tới.

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này Mới đây, Dương Dương bỗng dưng nhận gạch đá khi có biểu hiện được cho là lạnh nhạt với Vương Sở Nhiên tại hậu trường phim "Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-doan-roi-nuoc-mat-cua-duong-duong-trong-tha-thi-thien-ha-gay-tranh-cai-khan-gia-phai-chang-dang-qua-khat-khe-voi-nhan-vat-chinh-468767.html