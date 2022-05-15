Từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc 'đỉnh cao', Dương Dương chỉ cần làm một hành động khiến antifan ngơ ngác

Loạt ảnh thời thơ ấu của Dương Dương bất ngờ bị đào lại gây sốt CĐM xứ Trung.

Dương Dương là cái tên không còn xa lạ với những mọt phim Hoa Ngữ. Anh được biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiền, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh,… và gần đây nhất là vai Hắc Phong Tức trong Thả Thí Thiên Hạ. Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet Dù cho khả năng diễn xuất của anh luôn bị đặt một dấu hỏi lớn bởi dù đã bước sang tuổi 30 nhưng số vai diễn gây ấn tượng mạnh của anh chàng vẫn là rất ít. Tuy nhiên, phải công nhận một điều nhan sắc của nam diễn viên xứng đáng đứng vào hàng ngữ những sao nam đẹp trai nhất Cbiz từng trình làng ra mắt với người hâm mộ.

Nhan sắc đúng chuẩn ''đẹp trai từ nhỏ'' của nam diễn viên họ Dương - Ảnh: Internet Cũng bởi vì quá đẹp trai mà anh chàng từng rơi vào hoàn cảnh éo le khi bị cho rằng phải phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như ở thời điểm hiện tại. Dẫu vậy loạt ảnh ngày nhỏ của Dương Dương khi theo học tại Trường Quân nghệ đã phần nào giải đáp cho câu hỏi này. Nhan sắc của "chàng quân nhân" Dương Dương quả thực là không đùa được. Nam diễn viên vô cùng nổi bật so với những người bạn cùng trang lứa với mình.

Có thể thấy, gương mặt của nam diễn viên ngày đó không khác so với hiện tại là mấy. Nếu có chỉ là anh ngày càng đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này đã đập tan những nghi vấn Dương Dương phẫu thuật thẩm mỹ mà netizen đã từng đồn thổi trước kia. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, khi còn theo học tại trường Quân nghệ, nam diễn viên cũng gây bất ngờ với loạt thành tích cực khủng của mình. Anh đạt hạng nhất múa đương đại khóa 3, giành rất nhiều học bổng và có lẽ nếu như không chuyển hướng sang làm diễn viên, Dương Dương sẽ thành một đại sư trong ngành múa của Trung Quốc. Hiện nam thần cbiz đang sắp sửa có bước chuyển mình mới trong hình tượng diễn xuất của mình, netizen cũng hy vọng những dự án sắp tới của Dương Dương sẽ trở thành bom tấn điện ảnh trong năm nay hoặc trong tương lai không xa.

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