Triệu Anh Tử có pha xử lý 'thiếu tinh tế' khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm: 'Có phải chị gái thất lạc của Triệu Lộ Tư không?'

Sao quốc tế 30/05/2022 18:41

Hành động thiếu tinh tế của Triệu Anh Tử đang là đề tài nóng hổi được bàn tán xôn xao tại Cbiz.

Trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, Triệu Anh Tử đã có sự nhầm lẫn giữa Thái Trác Nghiên (A Sa) với Chung Hân Đồng (A Kiều).  

Đáng nói, cả hai đều là thành viên của nhóm nhạc TWINS và đang tham gia chung chương trình. Vì vậy, việc Triệu Anh Tử nhầm lẫn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Triệu Anh Tử có pha xử lý 'thiếu tinh tế' khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm: 'Có phải chị gái thất lạc của Triệu Lộ Tư không?' - Ảnh 1
Triệu Anh Tử có pha xử lý 'thiếu tinh tế' khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm: 'Có phải chị gái thất lạc của Triệu Lộ Tư không?' - Ảnh 2
Bài đăng xin lỗi của Triệu Anh Tử - Ảnh: Internet

Dù đã đăng đàn xin lỗi và giải thích lý do nhưng cô nàng vẫn bị mất điểm tương đối nhiều trong mắt người hâm mộ. Đặc biệt là hành động sử dụng ảnh khóc của Dương Siêu Việt trong bài đăng xin lỗi. Khi vấp phải làn sóng tranh cãi, nữ diễn viên mới thay sang ảnh chế của bản thân.  

Theo người đẹp họ Triệu, cô vội tìm ảnh trên mạng nên sơ ý chọn nhầm. Sau sự việc, nữ diễn viên đã gỡ hình của Dương Siêu Việt.

Đa số cư dân mạng không tin lời giải thích của Triệu Anh Tử. Họ cho rằng cô cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý. Bởi lẽ, nữ diễn viên chọn đúng ảnh chế vừa xấu vừa hài của Dương Siêu Việt. Tuy nhiên, ảnh của bản thân lại là hình dễ thương và xinh đẹp. 

Trong quá khứ, Triệu Anh Tử cũng có vô số tiếng xấu và thường nhận nhiều những sự chỉ trích từ phía khán giả. Dựa trên loạt phốt của Triệu Anh Tử, khán giả đã so sánh cô với Triệu Lộ Tư. Họ cảm thấy cô có tính cách "trà xanh" chẳng kém đàn em.

Triệu Anh Tử có pha xử lý 'thiếu tinh tế' khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm: 'Có phải chị gái thất lạc của Triệu Lộ Tư không?' - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Triệu Anh Tử - Ảnh: Internet

Sau sự việc, Triệu Anh Tử phải nhận vô số lời mỉa mai của cộng đồng mạng:

- Đạo diễn nào làm phim tình tỷ muội hãy mời Triệu Lộ Tư và Triệu Anh Tử đóng chính, bảo đảm rating sẽ đạt 2 con số.

- Thần tượng TWINS quá mà nhóm ra mắt 21 năm nhưng không phân biệt nổi các thành viên ??? Nghe mùi "trà xanh" phảng phất đâu đây. Cô này tham gia chương trình thấy ai có nhiệt cũng tiến tới cọ nhiệt.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Anh Tử sao châu á Cbiz Drama Cbiz

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