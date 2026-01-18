Danh tính doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng 1.000 chỉ vàng cho người lao động

Xã hội 18/01/2026 09:58

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2026, Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam sẽ tặng vàng cho khoảng 1.000 người lao động có đủ 15 năm thâm niên.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, hai ngày qua, dư luận bàn tán xôn xao xung quanh thông tin Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam ở Khu Công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thưởng Tết bằng vàng cho khoảng 1.000 đoàn viên - lao động, công nhân (gọi tắt là công nhân).

Chiều 17/1, thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bé Ba - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam - cho biết tại cuộc họp tổng kết mới đây do tỉnh Đồng Tháp tổ chức, trong phát biểu tham luận của mình, ông có đề cập về việc trong năm 2026, công ty dự kiến sẽ tặng món quà lưu niệm là 1 chỉ vàng 18K cho mỗi công nhân có thâm niên làm việc liên tục đủ 15 năm tại doanh nghiệp. Việc tặng quà sẽ chia ra thành nhiều đợt (mỗi đợt khoảng 200 – 300 người) trong năm, chứ không phải tặng cùng lúc cho 1.000 công nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Bé Ba, đây là món quà nhằm tri ân những người lao động gắn bó lâu dài với Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, được Công đoàn cơ sở của công ty đưa vào nội dung thỏa ước lao động tập thể.

Danh tính doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng 1.000 chỉ vàng cho người lao động - Ảnh 1
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam - trao phần thưởng vàng cho người lao động có thâm niên 15 năm làm việc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trước đó, mỗi năm Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam chỉ trao tặng món quà như vậy cho vài người, chủ yếu là người được chuyển từ công ty mẹ ở TPHCM về Đồng Tháp làm việc. Lần gần đây nhất là vào tháng 11-2025, công ty trao quà cho 17 công nhân có đủ thâm niên 15 năm.

"Sau khi có thông tin đăng tải về việc doanh nghiệp thưởng vàng cho 1.000 công nhân trong dịp Tết này, sáng giờ nhiều người lao động đã lên gặp lãnh đạo công ty, thắc mắc vì sao họ đủ thâm niên mà chưa thấy nhận vàng" – ông Bé Ba phản ánh.

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có khoảng 9.000 lao động, chuyên sản xuất giày thể thao và nguyên vật liệu cung ứng cho ngành giày.

Theo thông tin báo Dân Trí, Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (TPHCM) liên tục nhiều năm tặng hàng trăm chỉ vàng cho công nhân có thâm niên 10-20 năm làm việc tại nhà máy. Riêng năm 2025, 16 lao động làm việc tròn 20 năm được thưởng mỗi người 1,5 chỉ vàng, trong khi 450 công nhân gắn bó 10 năm nhận mỗi người 1 chỉ vàng.

Trước đó, cuối năm 2023, Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (TPHCM) cũng trao quà tri ân cho người lao động có 15 năm gắn bó, với mỗi phần quà là 1 chỉ vàng.

Không dừng lại ở vàng, nhiều doanh nghiệp còn lựa chọn hình thức tặng sổ tiết kiệm. Năm 2025, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (TPHCM) đã tri ân 31 người lao động có thâm niên từ 20 năm trở lên, mỗi người được tặng một sổ tiết kiệm trị giá từ 20 đến 30 triệu đồng, tùy theo thời gian đóng góp.

Đồng Nai: Một công ty chi đến 700 tỉ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Đồng Nai: Một công ty chi đến 700 tỉ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Công ty Chang Shin Việt Nam (KCN Thạnh Phú, phường Tân Triều, Đồng Nai), cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động công ty ước tính khoảng 700 tỉ đồng.

