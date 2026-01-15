HCM động thổ sân vận động có mái che và điều hòa trong top quy mô nhất thế giới

Theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/1/2026 của UBND TP.HCM về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT.

TP.HCM đã lựa chọn Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu – thành viên Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây cũng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong 4 dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm được khởi công, động thổ ngày 15/1/2026 tại TP.HCM, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm: Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc; Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương); Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Tuy nhiên, với tính chất là công trình hạ tầng động lực và kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới cho thành phố, TP.HCM và nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống còn khoảng 5 năm.

Sân vận động có mái che cách âm và điều hòa nhiệt độ, sức chứa 70.000 chỗ ngồi

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186,78 ha. Trong đó, sân vận động (SVĐ) trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

SVĐ được thiết kế với công nghệ mái che linh hoạt, có khả năng mở – đóng tự động, đồng thời tích hợp giải pháp cách âm tân tiến, được trang bị hệ thống điều hòa hiện đại bậc nhất hiện nay, có thể điều chỉnh nhiệt độ theo từng khu vực khán đài. Thiết kế và hệ thống trang thiết bị hiện đại này cho phép SVĐ không chỉ tổ chức được các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế, mà còn tự chuyển đổi thành sân khấu đa chức năng, phục vụ các chương trình đại nhạc hội quy mô lớn, chương trình giải trí tầm vóc khu vực và thế giới.

Trên bình diện quốc tế, SVĐ Rạch Chiếc có quy mô và công nghệ vượt trội so với các SVĐ có mái che trong khu vực như Kai Tak (Hong Kong) 50.000 chỗ hay SVĐ quốc gia Singapore 55.000 chỗ. So với các SVĐ không mái che, công trình này cũng tiệm cận các biểu tượng toàn cầu như Wembley (London) 90.000 chỗ – "thánh địa" của bóng đá Anh, hay SVĐ "Tổ Chim" (Bắc Kinh) – khoảng 80.000 chỗ ngồi.

Quần thể đa chức năng có khả năng đáp ứng 90% các môn thể thao Olympic

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc còn được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Theo đó, bên cạnh SVĐ trung tâm, quần thể còn bao gồm các hạng mục nhà thi đấu và trung tâm thể thao trong nhà đều được trang bị hệ thống điều hòa hiện đại, linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ theo khu vực khán đài.

Cụ thể, Nhà thi đấu và biểu diễn đa năng có quy mô 10 ha, sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, phục vụ các môn thể thao trong nhà, biểu diễn nghệ thuật, chương trình giải trí và sự kiện tổng hợp. Trung tâm thể thao đa năng quy mô 5.000 – 10.000 chỗ đáp ứng nhu cầu thi đấu nhiều bộ môn, huấn luyện và các sự kiện thể thao phong trào. Trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế cho các bộ môn bơi lội, nhảy cầu, bóng nước. Trung tâm thể thao quần vợt phục vụ thi đấu, đào tạo và tổ chức các giải chuyên nghiệp. Và Trung tâm huấn luyện, tập huấn chuyên cho công tác huấn luyện, chuẩn bị thi đấu và các sân phụ trợ.

Bên cạnh đó, khu tổ hợp thể thao cộng đồng và khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên và y tế thể thao giúp mở rộng vai trò của Rạch Chiếc, từ trung tâm thi đấu chuyên nghiệp thành không gian thể thao – giải trí gắn với đời sống đô thị, đồng thời hình thành hệ sinh thái huấn luyện – thi đấu – phục hồi chức năng khép kín.

Sự phát triển của các khu vực thể thao công cộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí, góp phần nâng cao chất lượng sống, giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Song song với các công trình thể thao, dự án còn dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị. Công viên công cộng, quảng trường kéo dài xuyên suốt và liên kết các chức năng của toàn dự án kết nối các công trình thể thao, tạo vùng đệm sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng. Với cảnh quan không gian mặt nước, nơi đây sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi, thể thao cộng đồng, tổ chức lễ hội - sự kiện ngoài trời, hình thành các không gian ẩm thực, mua sắm và giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Khu thương mại – dịch vụ và hội nghị được quy hoạch nhằm bổ trợ cho hoạt động thể thao – sự kiện, sẽ là nơi diễn ra những show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế sự kiện, kinh tế đêm, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch tới TP.HCM.

Trong đó, Trung tâm hội nghị mang tầm vóc hàng đầu khu vực, bao gồm phòng hội nghị lớn, hiện đại quy mô 10.000 chỗ ngồi, cùng với hệ thống các phòng họp nhỏ đa chức năng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế… lớn. Cùng với đó, Khu khách sạn liền kề đủ năng lực bảo đảm lưu trú cao cấp cho số lượng lớn đại biểu, khách mời, chuyên gia và du khách, với giao thông thuận tiện, kết nối trực tiếp với các trục không gian chính của dự án.

Với quy mô kiến thiết như vậy, Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu Đông TP.HCM, góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao Việt Nam, tạo nền tảng năng lực để tương lai, đất nước có thể đăng cai các sự kiện lớn như World Cup hay Olympic.