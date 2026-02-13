Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13/02/2026 14:11

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bền chặt Cục diện Ngũ hành tương sinh Hỏa - Thổ giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được nhiều nguồn thu mới giúp bạn chi trả cho những khoản cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác đầu tư với giá trị hợp đồng đáng mơ ước. Tuy nhiên, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tin thần và có kế hoạch cụ thể để ứng phó cho những tình huống có thể xảy đến.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Bạn và đối phương dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhưng luôn biết quan tâm và tạo cho nhau sự tin tưởng. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và biết rằng mình đã chọn đúng người.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khá dễ dàng. Cục diện Tam Hợp Thái Tuế giúp con giáp này có thể hoàn thành các công việc với hiệu quả tối ưu. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình và vượt xa các đồng nghiệp cùng vị trí.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Dường như là người độc thân có khả năng cao sẽ “cảm nắng” một ai đó. Trong khi đó, người có đôi nhận ra chia tay mới là hướng đi tốt nhất dành cho cả hai. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vợ đi vắng 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp thẩm vấn đã quỵ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ

Vợ đi vắng 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp thẩm vấn đã quỵ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Bảy 14/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Bảy 14/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp sau ngày 14/2/2026

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp sau ngày 14/2/2026

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng