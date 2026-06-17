Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp đầu bảng may mắn, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, tuổi Hợi thắt chặt được mối quan hệ trong ngày có tam hội chỉ dẫn. Trong công việc cũng dễ dàng đạt được những thỏa thuận ưng ý nhờ vào sự hấp dẫn vốn có của mình. Tranh đấu, đòi quyền cũng không hề có lợi cho tuổi Hợi một chút nào trong ngày mới này. Bản mệnh chẳng thể nào lường trước được mọi việc cho nên hãy điềm tĩnh xử lý, đôi lúc chấp nhận chịu thiệt một chút cho qua chuyện này đi.

Sức khỏe cũng là vấn đề đáng lưu tâm trong ngày hôm nay, do đó con giáp này đừng chủ quan, nếu ai đang thường xuyên uống thuốc thì đừng vì ham vui mà quên mất. Nếu muốn nghỉ ngơi thì nên sắp xếp mọi việc xong sớm để còn nghỉ sớm.

Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, người tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của Chính Quan, nhờ thế mà công việc tiến triển thuận lợi, hanh thông hơn nhiều. Bản mệnh phát huy được đúng năng lực của chính mình. Bạn tìm thấy cơ hội để thể hiện bản thân, sở trường của tuổi Mùi được vận dụng tối đa. Cấp trên khá hài lòng với tinh thần làm việc của con giáp này, có thể sẽ tin tưởng và trao thêm trọng trách cho bạn nữa đó.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc Thổ bất dung, chuyện tình cảm dường như vẫn là điều gì đó hết sức xa vời với con giáp này, khi mà bản mệnh không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người với mình thầm thương trộm nhớ.

Con giáp tuổi Mão

Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, dưới sự phù trợ của tam hợp, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi, song nếu muốn lập ra những kế hoạch thực tế, có khả năng thực hiện hơn, bản mệnh cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, tuổi Mão nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh, bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi con giáp cho thấy đây là thời gian tốt để tuổi Mão thực hiện mọi công việc theo như kế hoạch. Vì vậy, nếu như bản mệnh có ý định bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì thì nên thực hiện ngay, đừng chần chừ, do dự.

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