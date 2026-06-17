Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 17/06/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, sức sáng tạo của tuổi Thân sẽ vượt qua cả sự mong đợi của mọi người. Vì vậy, đừng cố ép mình vào khuôn khổ trong thời gian tới, hãy nhàng để sự ngẫu hứng dẫn bản mệnh đến với những ý tưởng táo bạo.

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cục diện tam hợp dự báo tuổi Thân có thể nảy sinh tình cảm một cách mạnh mẽ với một đối tượng. Song, thay vì vội vàng tiến tới, bản mệnh nên để tình cảm phát triển tự nhiên và dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về đối tượng này.

Ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của con giáp này được cải thiện, một phần là nhờ tinh thần của bản mệnh tươi vui, tràn đầy sức sống. Vì thế, những căng thẳng mệt mỏi được xua tan và tuổi Thân có được giấc ngủ ngon hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, Tam Hợp quý nhân xuất hiện sẽ giúp cho người tuổi Ngọ giải quyết được khá nhiều vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Những nút thắt khó khăn trước đó dần được tháo gỡ.

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã thấu tỏ hơn nỗi lòng của đối phương khi biết cách đặt mình vào vị trí của người ấy. Tưởng như không thể nào bỏ qua, tha thứ được lỗi lầm của đối phương thì giờ đây bạn thấy lòng thanh thản, sẵn sàng bao dung và tiếp tục yêu thương.

Chính Tài sẽ giúp sức, tạo điều kiện cho con giáp này có được nguồn thu nhập vững vàng, ổn định. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian lo lắng, chạy vạy ngược xuôi tìm kiếm tiền bạc hay vay mượn nợ nần nữa.

Con giáp tuổi Hợi 

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, có Tam Hợp tụ khí tương trợ, cát thần này mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính rủng rỉnh, nhất là những người đang theo làm hai nghề, hai công việc. Tuy bận rộn nhưng thu nhập rất khá, đa dạng nguồn thu, có thêm một khoản tích lũy đáng kể. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái tiêu pha, mua sắm thêm đồ đạc cần thiết. 

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong công việc, Chính Quan sẽ giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn hẳn, dù sao bạn cũng đang trên đà thăng tiến, gặp vấp váp cũng không đến nỗi quá khốn đốn. Nên tận dụng vị trí mình đang có để tính toán nhiều hơn cho bản thân, cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi.

 

Tuy nhiên, Thủy – Thổ tương xung là điềm báo tình cảm nhiều trục trặc. Hai tâm hồn thiếu sự đồng điệu dẫn đến những cuộc cãi vã nghiêm trọng, đôi bên thường rơi vào chiến tranh lạnh. Khi đã bình tĩnh lại, bạn nên là người chủ động làm hòa để gìn giữ mối quan hệ. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số, hỷ sự liên tiếp đến

Đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số, hỷ sự liên tiếp đến

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến vào đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 15 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 30 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 45 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 15 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội