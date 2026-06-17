Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Đời sống 17/06/2026 10:59

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả, thu lợi bất chính lớn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhiêu Thắng Lộc (33 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa). Cả hai bị điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tin ban đầu, qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón tại thôn 1, xã Phước Hà do Nguyễn Trung Hiếu làm đại diện, lực lượng công an phát hiện nhiều sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có thông tin ghi trên nhãn không đúng với thực tế.

Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả - Ảnh 1
Hai đối tượng Nhiêu Thắng Lộc (33 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Quá trình điều tra xác định từ tháng 9-2025, Lộc và Hiếu cùng góp vốn mua sắm máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, không có hồ sơ chất lượng sản phẩm, không công bố hợp quy và không được cấp quyết định lưu hành, từ tháng 10 đến tháng 12-2025, hai bị can vẫn trực tiếp sản xuất 1.614 sản phẩm phân bón và 340 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại.

Theo thông tin báo Lao Động, theo cơ quan điều tra, khoảng 14 tấn sản phẩm đã được tiêu thụ ra thị trường dưới nhiều nhãn hiệu, chủng loại khác nhau, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng.

Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả - Ảnh 2
Hai đối tượng này trực tiếp sản xuất 1.614 sản phẩm phân bón và 340 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Kết quả giám định, xác minh cho thấy toàn bộ số phân bón và thuốc bảo vệ thực vật do Lộc và Hiếu sản xuất đều là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng và nhãn hàng hóa.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

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