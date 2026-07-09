Danh tính nam sinh ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội

Đời sống 09/07/2026 14:28

Khoảng 10h ngày 7/7, khi đi ngang qua khu vực hồ Định Công, Hà Nội, Bùi Trường Giang, sinh viên năm 3 ngành Y khoa, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, bất ngờ chứng kiến một nam thanh niên gặp nạn bên đường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 7/7 tại khu vực Hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Khi đang di chuyển trên đường, Bùi Trường Giang, sinh viên năm 3 bất ngờ chứng kiến một nam thanh niên đang đi xe máy thì ngã gục xuống đường và được người dân đưa vào vỉa hè.

Tiếp cận nạn nhân, Giang nhận thấy người này đã bất tỉnh, da và niêm mạc nhợt nhạt. Bằng phản xạ của một sinh viên ngành Y, Giang lập tức tiến hành ép tim cấp cứu. Cùng lúc này, có thêm một phụ nữ hỗ trợ. 

Sau 15 phút nỗ lực đầu tiên, nạn nhân vẫn chưa hồi tỉnh. Không bỏ cuộc, Giang cùng người phụ nữ kêu gọi thêm sự trợ giúp. Một thanh niên đi đường khác đã cùng hỗ trợ. 30 phút sau, bệnh nhân bắt đầu mở mắt và thở lại được. 

Giang và những người xung quanh vỡ òa cảm xúc. Lúc này xe cấp cứu vừa đến, nhưng nạn nhân đã có thể tự đứng dậy, đi lại được nên từ chối đến viện. Giang rời khỏi hiện trường mà không kịp hỏi danh tính của người gặp nạn cũng như những người cùng mình cấp cứu nạn nhân.

Danh tính nam sinh ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội - Ảnh 1
Bùi Trường Giang ép tim cấp cứu người thành công - Ảnh: Báo Dân trí

Trưa 9/7, theo thông tin từ VietNamNet, Giang cho biết, đây là lần đầu tiên em gặp tình huống khẩn cấp trên đường. Khi mới tiếp xúc với nạn nhân, Giang hơi sợ nhưng phản xạ của sinh viên học y đã giúp em lập tức lao vào cứu người.  Giang vận dụng kiến thức đã học để hỗ trợ người bệnh. 

Đại diện Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam xác nhận sinh viên Bùi Trường Giang đang học năm thứ 3, chuyên ngành Y Khoa của trường. Hành động của Giang thể hiện thần nhân nhân ái và trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai. Đây cũng là tôn chỉ mà nhà trường luôn hướng đến trong quá trình đào tạo sinh viên. Để tuyên dương hành động đẹp, nhà trường đã quyết định tặng giấy khen tới sinh viên Bùi Trường Giang. 

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