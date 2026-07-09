Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7),  Chính Tài hỗ trợ giúp tuổi Ngọ có tinh thần làm việc, quan tâm đến công việc hiện tại hơn. Tuần tới sẽ có nhiều chờ đón bạn nên hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân, trời sẽ không phụ lòng những người biết cố gắng và có trách nhiệm với công việc. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc thì không phải lo nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ làm việc thì khắc sẽ được ơn trên phù hộ độ trì, không chừng thời gian tới còn có thưởng đậm. Bạn nào đang xin việc sẽ nhận được công việc có mức lương tốt, chế độ đãi ngộ tuyệt vời.

Con giáp tuổi Tỵ 

Vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), Thiên Ấn chiếu mệnh cho biết uy tín của tuổi Tỵ trong công việc hôm nay tăng lên rất nhiều. Bạn là con giáp kiên trì, nói được làm được nên hiếm khi để cấp trên phải nhắc nhở. Con giáp tuổi Tỵ cũng thể hiện được tài năng của mình khiến những kẻ từng khinh thường mình phải sáng mắt ra.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, việc kiếm tiền vô cùng áp lực, gánh nặng kinh tế tăng lên khiến bạn mệt mỏi, hay cáu gắt vì vấn đề tiền nong. Một số người vì muốn kiếm tiền nhanh lo cho việc quan trọng nên dễ sa đà vào những con đường sai lầm do kẻ xấu dụ dỗ, hãy cẩn thận.

Con giáp tuổi Hợi 

Vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), Chính quan soi sáng đường công việc của người tuổi Hợi. Sự nghiệp thuận lợi, những quyết định của bản mệnh trong thời gian qua đều đang đi đúng hướng. Thời gian này, rất hợp với những ai làm quan chức, thi cử, chuyển ngạch, học thêm văn bằng.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thủy Mộc tương sinh có lợi cho tình duyên của người tuổi Hợi. Nếu bạn là người đam mê đạp xe, bạn có thể cân nhắc tham gia một chuyến đạp xe cùng một nhóm người quen. Nó không chỉ giúp bạn rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn trong suốt chuyến đi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay (8/7/2026), 3 con giáp may mắn hơn người bước lên nấc thang sự nghiệp, tiền đẻ ra tiền, giàu có chạm đỉnh, vạn sự như ý

Qua đêm nay (8/7/2026), 3 con giáp may mắn hơn người bước lên nấc thang sự nghiệp, tiền đẻ ra tiền, giàu có chạm đỉnh, vạn sự như ý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn hơn người bước lên nấc thang sự nghiệp, tiền đẻ ra tiền, giàu có chạm đỉnh, vạn sự như ý trong thời gian này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 25 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 52 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026