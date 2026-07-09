Vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), Chính Tài hỗ trợ giúp tuổi Ngọ có tinh thần làm việc, quan tâm đến công việc hiện tại hơn. Tuần tới sẽ có nhiều chờ đón bạn nên hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân, trời sẽ không phụ lòng những người biết cố gắng và có trách nhiệm với công việc.

Tiền bạc thì không phải lo nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ làm việc thì khắc sẽ được ơn trên phù hộ độ trì, không chừng thời gian tới còn có thưởng đậm. Bạn nào đang xin việc sẽ nhận được công việc có mức lương tốt, chế độ đãi ngộ tuyệt vời.

Con giáp tuổi Tỵ

Vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), Thiên Ấn chiếu mệnh cho biết uy tín của tuổi Tỵ trong công việc hôm nay tăng lên rất nhiều. Bạn là con giáp kiên trì, nói được làm được nên hiếm khi để cấp trên phải nhắc nhở. Con giáp tuổi Tỵ cũng thể hiện được tài năng của mình khiến những kẻ từng khinh thường mình phải sáng mắt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, việc kiếm tiền vô cùng áp lực, gánh nặng kinh tế tăng lên khiến bạn mệt mỏi, hay cáu gắt vì vấn đề tiền nong. Một số người vì muốn kiếm tiền nhanh lo cho việc quan trọng nên dễ sa đà vào những con đường sai lầm do kẻ xấu dụ dỗ, hãy cẩn thận.

Con giáp tuổi Hợi

Vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), Chính quan soi sáng đường công việc của người tuổi Hợi. Sự nghiệp thuận lợi, những quyết định của bản mệnh trong thời gian qua đều đang đi đúng hướng. Thời gian này, rất hợp với những ai làm quan chức, thi cử, chuyển ngạch, học thêm văn bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy Mộc tương sinh có lợi cho tình duyên của người tuổi Hợi. Nếu bạn là người đam mê đạp xe, bạn có thể cân nhắc tham gia một chuyến đạp xe cùng một nhóm người quen. Nó không chỉ giúp bạn rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn trong suốt chuyến đi.

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