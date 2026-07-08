Nghe con gái đi học về nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra liền ngã quỵ trước sự thật

Ngoại tình 08/07/2026 21:30

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi.

Tôi may mắn khi lập gia đình có được người mẹ chồng tâm lý. Dù làm dâu nhưng tôi luôn thân thiết với mẹ chồng, sống vui vẻ hòa hợp với nhau. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ, chưa từng có tranh cãi mâu thuẫn gì.

Tôi sinh được cô con gái năm nay đã lên 3. Tôi và chồng không muốn gửi con đi nhà trẻ nhưng lại sợ bà nội vất vả chăm cháu. Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, không thể ở nhà trông con. Đúng lúc, tôi nghe chị đồng nghiệp giới thiệu một chỗ giữ trẻ tại nhà rất được. Chị chủ dù còn trẻ tuổi nhưng rất yêu thương con nít, giỏi nấu ăn nên chăm sóc trẻ tốt lắm. Tôi ghé qua đó tham khảo thì hài lòng lắm, lớp học tuy không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị.

Đưa rước con khoảng một tháng thì tôi càng thấy ưng ý. Cô giáo là người dịu dàng, nhiều lúc tôi đến trễ cô không hề phàn nàn, còn cho con gái tôi ăn chiều. Bỗng một ngày, con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi. Bạn ấy là con của cô giáo, bạn ấy hay biếng ăn lắm”.

Nghe con gái đi học về nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra liền ngã quỵ trước sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài. Vậy là tôi quyết định đi điều tra xem sao.

Tôi xin nghỉ một hôm để thử đi xem mặt đứa trẻ mà con gái tôi hay nhắc. Quả thật khi gặp mặt tôi bất ngờ lắm, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống con gái của tôi. Tôi giả vờ trò chuyện vui vẻ với cô giáo nhưng trong lòng như có lửa đốt. Tôi thử nói không biết sao nhìn hai đứa trẻ này giống nhau quá, cô giáo trông không tự nhiên rồi nói chắc chỉ là vô tình giống nhau. Nhưng tôi làm sao cho là vô tình thế được!

Sau hôm đó, tôi càng theo dõi trường học của con gái nhiều hơn. Tôi hỏi con nhiều hơn nhưng con nói gần đây cô giáo không cho đứa trẻ kia chơi cùng nữa. Tôi lại càng nghi ngờ nhiều hơn.

Đến một hôm đi làm về sớm, tôi đem con gái sang nhà ngoại gửi rồi quay lại nhà của cô giáo kia để theo dõi. Chồng tôi báo hôm đó anh đi ăn liên hoan với công ty. Vậy là tôi đứng từ xa quan sát xem có phải chồng đến không. Nhưng bất ngờ thay, người đến không phải là chồng tôi mà là bố chồng của tôi. Tôi thấy ông vừa đến trước cửa nhà của cô giáo kia thì đứa trẻ hôm nọ đã chạy ào ra gọi một tiếng “Bố” thật lớn. Tôi đứng hình ngỡ ngàng khi bí mật gia đình chồng dần hé lộ.

Khi về nhà tôi vẫn bàng hoàng không thể tin. Bố chồng của tôi có nhân tình bên ngoài, còn có cả con riêng. Tôi nghĩ mà thương cho mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao đây, nói cho bà biết hay là cứ âm thầm chuyển trường cho con gái xem như chẳng biết gì?

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Khoảng 2 tuần sau thì tôi được cô giáo của con mời họp phụ huynh nhân dịp chuẩn bị tổng kết năm học. Phụ huynh khi đến họp ngồi vào tên của con mình, cũng là vị trí khi con đi học hàng ngày trong lớp.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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