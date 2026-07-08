Tái mặt gặp đúng người yêu cũ khám thai cho mình, tôi lặng người khi câu nói của anh lại khiến chồng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng

Tái mặt gặp đúng người yêu cũ khám thai cho mình, tôi chết lặng khi câu nói của anh lại khiến chồng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng

Tâm sự Eva 08/07/2026 20:00

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Người yêu cũ của tôi tên Toàn, anh là bác sĩ khoa sản. Dù đã yêu nhau tới giai đoạn thân mật nhất nhưng chúng tôi đành chia tay sau đó. Nguyên nhân là vì Toàn phải chuyển đến thành phố khác để công tác, yêu xa khiến chúng tôi không giữ được tình cảm.

Sau đó, tôi gặp và yêu Quốc. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tinh tế luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh chưa từng hỏi tôi đã có bao nhiêu mối tình nhưng cũng để ý chuyện tôi có còn trinh hay không. Nhưng tôi lại rất yêu Quốc, vì ngoài quan niệm có phần cổ hủ đó ra thì Quốc rất chân thành với tôi. Vì thế, tôi đành giấu hết chuyện người cũ với anh.

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt với con dâu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng phải lo lắng gì, có nhà có xe, cuộc sống đủ đầy. 

Tái mặt gặp đúng người yêu cũ khám thai cho mình, tôi chết lặng khi câu nói của anh lại khiến chồng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Sau đò, chồng đưa tôi đi khám thai để xem thai đã vào cổ tử cung chưa. Anh nói biết một vị bác sĩ có tiếng, hết lòng với bệnh nhân. Đến khi đến nơi gặp mặt bác sĩ thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Toàn đứng trước mặt tôi trong bộ đồ blouse trắng. Tôi hoảng sợ tột độ, tôi sợ Toàn sẽ nói chuyện cũ, tôi sợ sẽ đánh mất hạnh phúc đang có.

Nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Toàn rất bình thản, thậm chí anh còn cười dịu dàng khám cho tôi. Anh nói với chồng tôi: “Thai đang phát triển rất tôi. Chắc do người mẹ biết chăm sóc bản thân nên thai bám rất chắc trong tử cung. Chúc mừng hai vợ chồng, cứ yên tâm dưỡng thai nhé!”.

Câu nói này của Toàn khiến chồng tôi vui mừng lắm, còn tôi thì cúi gằm mặt xấu hổ. Người yêu cũ không hề nói lời nào về chuyện cũ của chúng tôi. Chồng tôi sau đó cứ một mực muốn tôi khám ở phòng khám của Toàn và nhờ Toàn đỡ đẻ cho tôi. Tôi có nên tìm cách từ chối chồng không? Vì tôi cứ nơm nớp lo sợ khi gặp người yêu cũ như thế.

Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Một tháng sau khi vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi bất ngờ nhận được gọi từ cô ấy. Vừa thấy tên người gọi là vợ thì tôi đã mừng thầm trong bụng, cứ nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng chịu thua rồi

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con trăn khổng lồ nặng gần 30kg bò vào nhà mình, người phụ nữ 75 tuổi có pha xử lý bất ngờ

Phát hiện con trăn khổng lồ nặng gần 30kg bò vào nhà mình, người phụ nữ 75 tuổi có pha xử lý bất ngờ

Video 23 phút trước
Tái mặt gặp đúng người yêu cũ khám thai cho mình, tôi chết lặng khi câu nói của anh lại khiến chồng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng

Tái mặt gặp đúng người yêu cũ khám thai cho mình, tôi chết lặng khi câu nói của anh lại khiến chồng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng

Tâm sự Eva 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đi cho bò ăn, người đàn ông bị sư tử tấn công kinh hoàng khiến người xem thót tim

Đi cho bò ăn, người đàn ông bị sư tử tấn công kinh hoàng khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 23 phút trước
Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi nghi ngờ đẩy cửa bước vào liền rụng rời trước bí mật động trời của em dâu

Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi nghi ngờ đẩy cửa bước vào liền rụng rời trước bí mật động trời của em dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Tài xế ô tô bị nhóm người đàn ông chặn xe dùng vũ lực mở cửa xe và hành hung tài xế

Tài xế ô tô bị nhóm người đàn ông chặn xe dùng vũ lực mở cửa xe và hành hung tài xế

Video 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Vừa ly hôn 4 tháng vợ cũ đã vội lên xe hoa, tôi muối mặt đến dự tiệc liền ngã quỵ trước sự thật

Vừa ly hôn 4 tháng vợ cũ đã vội lên xe hoa, tôi muối mặt đến dự tiệc liền ngã quỵ trước sự thật

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng

NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng

Tử vi thứ Năm 9/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 9/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá vàng hôm nay, ngày 8/7/2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, vàng SJC lại rơi thẳng đứng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/7/2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, vàng SJC lại rơi thẳng đứng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Chạm mặt đứa con trai của chồng và ả nhân tình, tôi lẳng lặng quay lưng buông bỏ thù hận vì một sự thật xót xa

Chạm mặt đứa con trai của chồng và ả nhân tình, tôi lẳng lặng quay lưng buông bỏ thù hận vì một sự thật xót xa

Nửa đêm đi liên hoan về thấy bóng người lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền hét thất thanh khi rõ danh tính

Nửa đêm đi liên hoan về thấy bóng người lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền hét thất thanh khi rõ danh tính

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn sang sống thử với “người yêu lớn tuổi”, cô gái nhận quả đắng nhớ đời

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn sang sống thử với “người yêu lớn tuổi”, cô gái nhận quả đắng nhớ đời

Thẳng thừng từ chối vợ cũ xin nối lại tình xưa, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự phía sau màn quay xe đầy nước mắt

Thẳng thừng từ chối vợ cũ xin nối lại tình xưa, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự phía sau màn quay xe đầy nước mắt

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành rồi chốt một câu khiến mẹ chồng đang định lu loa bỗng dịu giọng

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành rồi chốt một câu khiến mẹ chồng đang định lu loa bỗng dịu giọng