Phát hiện con trăn khổng lồ nặng gần 30kg bò vào nhà mình, người phụ nữ 75 tuổi có pha xử lý bất ngờ

Vào lúc 1h ngày 7/7, trung tâm vô tuyến của Tổ chức Cứu hộ Sawang Rojanathammasathan Sattahip nhận được yêu cầu trợ giúp từ bà Pailin Thraphana, 75 tuổi, cư trú tại một ngôi nhà ở xã Sattahip, huyện Sattahip, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Video 2 giờ 55 phút trước 2 giờ 55 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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