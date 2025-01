Bảo Thy nói 'tiếng lòng' giữa ồn ào bỏ con của Jack, khuyên hội chị em 1 câu khiến CĐM tấm tắc khen 'thấu tình đạt lý'

Hiện tại trên khắp các diễn đàn showbiz, mạng xã hội, netizen bày tỏ sự phẫn nộ đến thông tin được Thiên An đưa ra. Nhiều người mong muốn được biết rõ trắng đen, sự thật trong câu chuyện này. Không chỉ cư dân mạng, nhiều sao Việt cũng bày tỏ quan điểm về ồn ào của Thiên An. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Bảo Thy bất ngờ có bài đăng đầy ẩn ý.

Những ngày qua ồn ào liên quan đến đời tư của nam ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An đang gây sốt khắp cõi mạng, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận và cả giới nghệ sĩ. Thiên An đăng tải bài viết dài, một lần nói hết chuyện tình cảm trong quá khứ. Trong bài viết, cô tiết lộ bản thân mang thai 3 lần với bạn trai cũ.

Vì kể cả sau này ba mẹ không còn bên nhau nhưng nếu chúng ta sinh con cho người đạo đức, có trách nhiệm, con vẫn sẽ được lớn lên trong sự hạnh phúc tốt nhất có thể mà cả ba và mẹ dành cho con.

Ngày xưa còn ít cách để tìm hiểu và đọc các thông tin, nhưng ngày nay quá nhiều sự việc diễn ra để chúng ta có thể nhìn vào đó như một bài học kinh nghiệm quý giá cho chính bản thân mình! Các bạn nhớ nhé!", giọng ca Công Chúa Bong Bóng viết trên trang cá nhân.

Dù không trực tiếp đả động đến ồn ào của Thiên An, song nhiều cư dân mạng cho rằng Bảo Thy đang muốn nhắc đến drama những ngày qua. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận đồng tình với lời khuyên chân thành của Bảo Thy

Hiện tại, về phía Jack - bạn trai cũ của Thiên An - người bị cho là được cô nhắc tới trong chia sẻ mới cũng đã bị cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân thả phẫn nộ liên tục. Tuy nhiên, Jack vẫn đang giữ thái độ im lặng giữa lúc bị réo tên vào drama cực căng trên mạng xã hội. Hiện tại, khán giả cũng đang chờ đợi một màn lên tiếng chính thức từ phía nam ca sĩ.

Thiên An từng khiến dư luận xôn xao khi công khai có con đầu lòng với Jack vào đầu tháng 4/2021. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết, cô và Jack yêu nhau được hơn hai năm, được gia đình chấp thuận. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khoảng một tháng khi cô sinh con.

Năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc gọi, tin nhắn cho rằng Jack có mối quan hệ tình cảm với cô gái T.V trong thời gian Thiên An ở ẩn để sinh con. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò Thiên An, đồng thời xin lỗi công chúng vì những chuyện đời tư bị mang ra bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Jack từng lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm với Thiên An: "Tôi và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi tôi tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và tôi".