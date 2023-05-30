Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu

Hậu trường 30/05/2023 14:37

Đoạn clip ghi lại dáng vẻ siêu dễ thương của con gái Thiên An đang được cộng đồng mạng chú ý.

Trên trang Facebook cá nhân, Thiên An vừa mới đã đăng tải một đoạn clip con gái Sol hội ngộ cùng Trương Mỹ Nhân và bé Bona. Đáng chú ý, bé Sol gây sốt cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu hết nấc của mình. Có thể thấy, nhóc tì đã có những lời khen cực dễ thương cùng giọng điệu đáng yêu về món trà sữa yêu thích: 'Trân châu ngon ghê'.

Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 1
Bé Sol gây sốt cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu hết nấc của mình
Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 2
Biểu cảm 'siêu cưng' của nhóc tỳ khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú 
Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 3
Mẹ con Thiên An hội ngộ cùng Trương Mỹ Nhân và bé Bona 

Ở thời điểm hiện tại, bé Sol rất dễ thương và chiếm được nhiều thiện cảm. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời mẹ của mình. Bên cạnh đó, Thiên An cũng chăm chỉ làm việc để nuôi con gái khôn lớn. Dù vậy, cô vẫn cân bằng thời gian dành cho bé Sol và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc của 2 mẹ con lên mạng xã hội.

Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 4
Hai mẹ con nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người 

Được biết, bé Sol là con gái của Jack và Thiên An. Cả hai quen nhau khi diễn chung một dự án âm nhạc năm 2019. Thế nhưng, việc có "kết tinh tình yêu" không giúp cặp đôi về chung một nhà trong niềm hạnh phúc, hân hoan mà lại tan vỡ trong ồn ào. 

Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 5
Bé Sol là con gái của Jack và Thiên An

Năm 2021, lùm xùm tình ái giữa Jack và Thiên An tạo nên một cơn địa chấn cõi mạng Việt. Về phía Jack, anh vướng nhiều chỉ trích vì “bắt cá nhiều tay”, chối bỏ trách nhiệm với con gái, "kiếm tiền như nước" nhưng chỉ chu cấp cho con 5 triệu đồng/tháng... Bản thân Thiên An cũng đối diện với nhiều điều tiếng từ phía người hâm mộ của Jack khi họ cho rằng cô đang “bám fame” nam ca sĩ để comeback. Hiện, bé Sol đang được Thiên An nuôi dưỡng.

Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 6
Hiện tại Thiên An đang một mình nuôi dưỡng bé Sol 
Hotgirl Thiên An khoe khoảnh khắc con gái cực tinh nghịch, nũng nịu khiến cư dân mạng phải phát sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 7
Thiên An thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu bên con gái 

Trên trang cá nhân, Thiên An cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu bên con gái và có thể thấy tinh thần của nữ diễn viên khá tích cực. Còn với Sol, mỗi lần bé xuất hiện đều gây ấn tượng vì trông cực bụ bẫm, dễ thương và thừa hưởng đôi mắt "hí" đáng yêu của bố Jack. Nhìn những khoảnh khắc bé Sol cười toe toét và hờn dỗi, cư dân mạng cho nhóc tỳ nhập hội “thánh meme” Vbiz ngay và luôn.

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Thiên An sau thời gian tuyên bố làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái, tưởng chừng như sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhưng cô nàng đã vượt qua và hiện sống vui vẻ cùng con.

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Từ khóa:   Thiên An Jack - Thiên An 24h sao Việt

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