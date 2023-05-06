Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé

Cách không lâu trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên Thiên An đã đăng tải loạt ảnh đáng yêu hết nấc bên ái nữ nhà mình. Trong ảnh, bé Sol, con gái cô diện trang phục đáng yêu kèm theo đó là đeo chiếc kính trông vô cùng nghịch ngợm. Tưởng dễ thương là thế nhưng bất ngờ thay, theo lời kể của Thiên An, bé Sol là nhóc tì cực kì lầy lội và hóm hỉnh.

Bé Sol ngày lớn rất đáng yêu và có nụ cười giống mẹ

Thiên An không ngần ngại chia sẻ hình ảnh ái nữ mối khi làm trò

Theo đó, nữ diễn viên ''bốc phốt'' cô con gái cưng: "Người ta đi workshop để thanh tịnh, chữa lành tâm hồn. Còn tui đi WS dẫn bé Sol theo như muốn làm cho cô chú tham gia chung muốn trỗi dậy phần "đen" trong tâm hồn vậy. Nói cái gì mà không ngớt, nói như hát, thao túng tâm lí cô chú là 1 em bé với dáng vẻ là 1 nàng bánh bèo cute mà đâu hề biết bã là 1 "quậy girl " thứ dữ. Cô chú lầm to rồi".