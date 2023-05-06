Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé

Hậu trường 06/05/2023 13:16

Thiên An sau thời gian tuyên bố làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái, tưởng chừng như sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhưng cô nàng đã vượt qua và hiện sống vui vẻ cùng con.

Cách không lâu trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên Thiên An đã đăng tải loạt ảnh đáng yêu hết nấc bên ái nữ nhà mình. Trong ảnh, bé Sol, con gái cô diện trang phục đáng yêu kèm theo đó là đeo chiếc kính trông vô cùng nghịch ngợm. Tưởng dễ thương là thế nhưng bất ngờ thay, theo lời kể của Thiên An, bé Sol là nhóc tì cực kì lầy lội và hóm hỉnh. 

Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 1
Bé Sol ngày lớn rất đáng yêu và có nụ cười giống mẹ 
Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 2
Thiên An không ngần ngại chia sẻ hình ảnh ái nữ mối khi làm trò 

Theo đó, nữ diễn viên ''bốc phốt'' cô con gái cưng: "Người ta đi workshop để thanh tịnh, chữa lành tâm hồn. Còn tui đi WS dẫn bé Sol theo như muốn làm cho cô chú tham gia chung muốn trỗi dậy phần "đen" trong tâm hồn vậy. Nói cái gì mà không ngớt, nói như hát, thao túng tâm lí cô chú là 1 em bé với dáng vẻ là 1 nàng bánh bèo cute mà đâu hề biết bã là 1 "quậy girl " thứ dữ. Cô chú lầm to rồi".

Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 3
Bà mẹ đơn thân hiện rất hạnh phúc vì sống bên cạnh con gái cưng - Ảnh: Internet
Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 4
Hình ảnh bé Sol trong clip Tiktok Thiên An đăng tải
Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 5
Cô bé lộ vẻ thông minh và hóm hỉnh khiến người hâm mộ thích thú 

Ngoài thời gian đi làm bận rộn, cô nàng luôn dành thời gian cho con gái và thường xuyên đăng tải hình ảnh cô bé lên trên mạng xã hội. Người hâm mộ luôn dành lời khen cho cô bé vì mới gần 2 tuổi nhưng thông minh, lém lỉnh và rất yêu thương mẹ. Hình ảnh Thiên An và bé Sol hạnh phúc cũng khiến fan có phần nào bớt lo lắng cho hành trình làm mẹ đơn thân của cô. 

Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 6
Cô luôn dành thời gian cho con gái khi rảnh. 

Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của Jack như Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc. Đến đầu tháng 8.2021, hot girl sinh năm 1998 gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện có con với giọng ca Là một thằng con trai

Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 7
Chuyện tình ồn ào với nam ca sĩ Sóng gió

Khi con gái được khoảng 4-5 tháng, câu chuyện Thiên An mang thai và sinh con với Jack bị "xới tung" trên mạng xã hội một cách rầm rộ. Thiên  stress nặng, không biết phải giải quyết như thế nào để ổn cho cả đôi bên. Giai đoạn đó, Thiên An tâm sự cô thấy tội cho con. Hiện tại cô nàng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuạt và gánh vác chuyện nuôi dạy con gái hoàn toàn không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ba ruột bé Sol. 

Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé - Ảnh 8
Thiên An trong cuộc hành trình làm mẹ đơn thân luôn vui vẻ hạnh phúc

 

Hồ Quang Hiếu công khai đang hẹn hò một diễn viên trẻ, Thiên An - tình cũ của Jack dược gọi tên?

Hồ Quang Hiếu công khai đang hẹn hò một diễn viên trẻ, Thiên An - tình cũ của Jack dược gọi tên?

Dân tình bất ngờ gọi tên Thiên an và cho rằng cô chính là bạn gái mới của Hồ Quang Hiếu bởi netizen đã nhanh chóng đào lại những hình ảnh thân mật của Thiên An và nam ca sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiên An bé Sol mẹ đơn thân Thiên An

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 20 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 50 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi