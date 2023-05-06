Thiên An 'bóc phốt' ái nữ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cá tính của cô bé

Thiên An sau thời gian tuyên bố làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái, tưởng chừng như sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhưng cô nàng đã vượt qua và hiện sống vui vẻ cùng con.
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Cách không lâu trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên Thiên An đã đăng tải loạt ảnh đáng yêu hết nấc bên ái nữ nhà mình. Trong ảnh, bé Sol, con gái cô diện trang phục đáng yêu kèm theo đó là đeo chiếc kính trông vô cùng nghịch ngợm. Tưởng dễ thương là thế nhưng bất ngờ thay, theo lời kể của Thiên An, bé Sol là nhóc tì cực kì lầy lội và hóm hỉnh.
Theo đó, nữ diễn viên ''bốc phốt'' cô con gái cưng: "Người ta đi workshop để thanh tịnh, chữa lành tâm hồn. Còn tui đi WS dẫn bé Sol theo như muốn làm cho cô chú tham gia chung muốn trỗi dậy phần "đen" trong tâm hồn vậy. Nói cái gì mà không ngớt, nói như hát, thao túng tâm lí cô chú là 1 em bé với dáng vẻ là 1 nàng bánh bèo cute mà đâu hề biết bã là 1 "quậy girl " thứ dữ. Cô chú lầm to rồi".
Ngoài thời gian đi làm bận rộn, cô nàng luôn dành thời gian cho con gái và thường xuyên đăng tải hình ảnh cô bé lên trên mạng xã hội. Người hâm mộ luôn dành lời khen cho cô bé vì mới gần 2 tuổi nhưng thông minh, lém lỉnh và rất yêu thương mẹ. Hình ảnh Thiên An và bé Sol hạnh phúc cũng khiến fan có phần nào bớt lo lắng cho hành trình làm mẹ đơn thân của cô.
Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của Jack như Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc. Đến đầu tháng 8.2021, hot girl sinh năm 1998 gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện có con với giọng ca Là một thằng con trai.
Khi con gái được khoảng 4-5 tháng, câu chuyện Thiên An mang thai và sinh con với Jack bị "xới tung" trên mạng xã hội một cách rầm rộ. Thiên stress nặng, không biết phải giải quyết như thế nào để ổn cho cả đôi bên. Giai đoạn đó, Thiên An tâm sự cô thấy tội cho con. Hiện tại cô nàng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuạt và gánh vác chuyện nuôi dạy con gái hoàn toàn không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ba ruột bé Sol.