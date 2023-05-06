NSND Công Lý hiếm hoi trải lòng về thời gian bạo bệnh, rơi nước mắt nói hai từ 'chia tay' khi nhắc về vợ

Hậu trường 06/05/2023 09:53

Mới đây, NSND Công Lý đã chia sẻ về quãng thời gian chống chọi với bạo bệnh đầy gian truân, vất vả.

Mới đây, NSND Công Lý đã xuất hiện trong một cuộc trò chuyện cùng MC Thùy Minh. Đây là lần hiếm hoi mà nam nghệ sĩ trực tiếp trải lòng, chia sẻ về quãng thời gian mắc bạo bệnh và những gì đã vượt qua trong 2 năm vừa rồi.

Kể về sự việc ngày dẫn đến cơn đột quỵ, Công Lý cho biết khi đó anh vẫn làm mọi thứ như bình thường. Trước khi đi làm vào buổi chiều tối, anh đi tắm, bị va quệt một chút rồi tự dưng cảm thấy "sao khó chịu thế nhỉ". Công Lý vẫn tiếp tục chuẩn bị ra ngoài nhưng cơ thể lịm dần đi, khoảng nửa tháng sau anh tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện.

Nam nghệ sĩ phân trần điều gì cũng khiến anh sợ hãi: "Không sợ riêng cho cái gì cả. Ví dụ mình bị đâm xe còn ý thức được, đây nó cứ miên man. Bây giờ bản thân tôi vẫn chưa cảm thấy bình thường, nhưng may mắn là dần dần trấn tĩnh lại. Cuộc sống đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nói chung là được".

NSND Công Lý hiếm hoi trải lòng về thời gian bạo bệnh, rơi nước mắt nói hai từ 'chia tay' khi nhắc về vợ - Ảnh 1NSND Công Lý hiếm hoi trải lòng về thời gian bạo bệnh, rơi nước mắt nói hai từ 'chia tay' khi nhắc về vợ - Ảnh 2
Đây là lần hiếm hoi NSND Công Lý chia sẻ về thời gian mắc bệnh nặng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, NSND Công Lý chia sẻ: "Cũng đã hai năm tôi vượt qua bạo bệnh, và đến tận bây giờ mới dám nghĩ là sức khỏe của mình còn được gọi là tồn tại". Nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân không hề xuất hiện dấu hiệu trước khi gặp bạo bệnh: "Không, chẳng ai biết được cả. Tất cả mọi thứ chỉ biết được khi cùng lắm là lúc bản thân người ta lâm vào đó rồi, hoặc là chuẩn bị bước vào thì mới biết được. Tôi thì không biết gì cả, hoàn toàn tự dưng nhưng cũng may mắn là giờ gần như được hồi phục".

NSND Công Lý nói anh không hề bị sốc khi đang ở đỉnh cao và có sự nghiệp thì lại gặp bạo bệnh: "Tôi nghĩ rằng tôi lúc nào cũng thế, vì tôi sống bằng con người thật. Có như thế nào thì sống đúng như thế, đến khi nó đến tôi chỉ nhìn lại thôi, và thế là à vào thời điểm này và nhận được kết quả như thế này là đúng rồi. Chứ tôi không nghĩ rằng là thời điểm nào nhiều hơn đâu".

NSND Công Lý hiếm hoi trải lòng về thời gian bạo bệnh, rơi nước mắt nói hai từ 'chia tay' khi nhắc về vợ - Ảnh 3NSND Công Lý hiếm hoi trải lòng về thời gian bạo bệnh, rơi nước mắt nói hai từ 'chia tay' khi nhắc về vợ - Ảnh 4
Nam nghệ sĩ bật khóc nói hai từ "chia tay" khi nhắc về vợ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc nhận được câu hỏi: "Lúc bị bệnh, anh nghĩ về người vợ của mình như thế nào?". NSND Công Lý trả lời: "Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ đúng một điều: Chia tay". Đến đây, nam nghệ sĩ xúc động và bật khóc, ra hiệu cho máy quay dừng ghi hình.

Trở lại với những kế hoạch tiếp theo sau khi sức khỏe hồi phục, nam nghệ sĩ Công Lý cho biết bản thân cách đây 1 năm thường nghĩ đến điều này, nhưng hiện tại anh đang tập cho mình thói quen không nghĩ nữa, điều gì đến sẽ đến.

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Từ khóa:   Công Lý vợ Công Lý sao Việt

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