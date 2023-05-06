Mâu Thuỷ khoe sắc rạng rỡ bên gia đình nhỏ hậu sinh con, lộ diện cận mặt con trai 'khuôn đúc' với ông xã

Khoảng cuối năm ngoái, Mâu Thủy gây bất ngờ khi thông báo mang bầu con đầu lòng cùng bạn trai giấu mặt. Cô từng chia sẻ: "Khi biết có bầu, Thủy thông báo cho bạn trai. Anh ấy vui, còn mình thì lại lo vì đây đều là lần đầu làm bố mẹ của cả hai. Nhưng chúng tôi đã động viên nhau cố gắng để chăm lo gia đình tương lai".

Đến tháng 2/2023, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng

Đến tháng 2/2023, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng. Chia sẻ về chuyện tổ chức đám cưới, Mâu Thuỷ cho biết gia đình từng hối thúc nhưng phía cô lại không muốn vội vàng: "Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con". Đồng thời, người đẹp cũng mong muốn con trai có mặt trong ngày trọng đại này.