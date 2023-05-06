Mâu Thuỷ khoe sắc rạng rỡ bên gia đình nhỏ hậu sinh con, lộ diện cận mặt con trai 'khuôn đúc' với ông xã

Tháng 2/2023 vừa qua, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng. Tuy nhiên, diện mạo của chồng tương lai và nhóc tỳ đến hiện tại mới được hé lộ 'Full HD'.
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Khoảng cuối năm ngoái, Mâu Thủy gây bất ngờ khi thông báo mang bầu con đầu lòng cùng bạn trai giấu mặt. Cô từng chia sẻ: "Khi biết có bầu, Thủy thông báo cho bạn trai. Anh ấy vui, còn mình thì lại lo vì đây đều là lần đầu làm bố mẹ của cả hai. Nhưng chúng tôi đã động viên nhau cố gắng để chăm lo gia đình tương lai".
Đến tháng 2/2023, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng. Chia sẻ về chuyện tổ chức đám cưới, Mâu Thuỷ cho biết gia đình từng hối thúc nhưng phía cô lại không muốn vội vàng: "Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con". Đồng thời, người đẹp cũng mong muốn con trai có mặt trong ngày trọng đại này.
Mới đây, trên trang cá nhân, á hậu Mâu Thuỷ bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên chồng tương lai và nhóc tỳ đầu lòng nhận nhiều sự chú ý. Đặc biệt là nhan sắc mẹ bỉm một con khiến hội chị em trầm trồ ngưỡng mộ.
Dù chỉ mới vài tháng sau sinh, người đẹp đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc sau khi tăng gần 20kg trong thời gian mang bầu. Chia sẻ về hình ảnh mới, Mâu Thuỷ hài hước hỏi khán giả: "Gia đình gia đình. Theo cô chú con giống ba hay giống mẹ ạ".
Bên dưới phần bình luận, khán giả liên tục tương tác với nàng hậu và đa số đều nhận xét bé Mun - con trai của Mâu Thuỷ có vẻ ngoài "như khuôn đúc" với ông xã tương lai. Đông đảo người hâm mộ còn dí dỏm cho rằng Á hậu Mâu Thuỷ đã "đẻ thuê". Được biết, "nửa kia" của người đẹp sinh năm 1990 và làm kinh doanh.