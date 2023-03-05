Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa'

Hậu trường 05/03/2023 09:42

Mối quan hệ của Á hậu Mâu Thủy và bạn trai đã không còn lãng mạn như xưa và thậm chí có nhiều khoảng cách vì một "kẻ thứ ba".

Cách đây ít giờ, Mâu Thủy bất ngờ “úp mở” về mối quan hệ với bạn trai sau khi sinh con. Theo đó, nàng Hậu hài hước khẳng định chuyện tình của mình không còn được lãng mạn như trước do có người tạo ra khoảng cách.

Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa' - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Mâu Thủy còn hài hước tiết lộ người tạo ra khoảng cách đó chính là con trai cô. "Tôi và anh ấy không còn những cuộc trò chuyện lãng mạn nữa, mà đây là nhân vật chính trong câu chuyện", Mâu Thủy chia sẻ.

Hóa ra, tâm trí của bạn trai Mâu Thủy giờ đây còn san sẻ sang nhóc tỳ mới chào đời. Nàng hậu còn hài hước tiết lộ về khoảnh khắc bạn trai chụp hình ảnh "dìm" nhan sắc của quý tử. Qua những chia sẻ hài hước của Mâu Thủy về nửa kia, có thể thấy nàng hậu đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa' - Ảnh 2

Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa' - Ảnh 3

Mâu Thủy sinh năm 1992, cô được biết đến khi đoạt giải quán quân Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô ghi danh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, đoạt giải Á hậu 2 chung cuộc.

Tháng 7/2022, Mâu Thủy khiến người hâm mộ được phen vỡ oà khi cô bất ngờ cho “lên sóng” hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Không lâu sau đó, cả hai cũng chào đón con đầu lòng. Dù gia đình lẫn người hâm mộ thúc giục chuyện tổ chức lễ cưới nhưng Mâu Thủy cho biết bản thân muốn đợi đến khi con khỏe mạnh, cứng cáp và có thể hiện diện để chúc phúc cho ba mẹ trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời.

Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa' - Ảnh 4

"Tôi sẽ cưới khi con cứng cáp. Tôi muốn có sự hiện diện của con trong ngày trọng đại. Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con." - Mâu Thủy tâm sự.

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc

Á hậu Mâu Thuỷ và bạn đời hạnh phúc chào đón thiên thần nhí ra đời.

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