Nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng và hy vọng Mâu Thủy giữ sức khỏe để chuẩn bị cho ngày "vượt cạn" sắp tới.

Mới đây Mâu Thủy đã chia sẻ về việc cô gặp "sự cố" vào lúc nửa đêm và phải đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Bài viết của cô nàng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và lo lắng từ cộng đồng mạng. Cụ thể nữ người mẫu tâm sự: "Chào Mâu con, 34 tuần được 3kg rồi là mẹ cũng tăng 17kg rồi còn gì . Lúc đầu dự tính sinh thường để khi nào con muốn ra thì ra, nhưng nếu trên đà này thì chắc cho bác sĩ quyết định quá. Nhưng không sao, mẹ con đều khoẻ mạnh là được...

Người đẹp khoe phiếu siêu âm con đầu lòng trên tài khoản cá nhân. ... Nhưng không may sao tối qua đau bụng lúc 12h khuya, phải đi vào bệnh viện gấp, sau khi chuẩn đoán đo nhịp tim thai biết là xuất hiện những cơn gò cao độ, có thể sinh sớm hơn dự tính, lo lắng nóng đầu là phải sinh luôn trong đêm. Nhưng may mắn cũng không sao, chỉ là tín hiệu cơn gò giả, khúc này mấy mẹ bỉm mới hiểu. Thế là 3 giờ sáng xuất viện về, hủy luôn buổi chụp hình ngày mai. Ông kia thì nói gần sinh rồi, em ở nhà giùm anh, còn mình thì ở nhà chùn chân. Nhưng thôi còn hơn 1 tháng..., đi đâu ổng hộ tống tui đi giùm là được, yêu yêu". Trong thời gian mang thai, vóc dáng Mâu Thủy khá gọn dù cô tăng 13kg, nàng Hậu được dân tình khen ngợi hết lời vì sự tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Cuối tháng 10 vừa qua, Mâu Thủy bất ngờ thông báo mang thai ở tháng thứ 6. Trong những tháng qua, cô thường xuyên chia sẻ về hành trình mang bầu của mình. Dẫu mang bầu nhưng Mâu Thủy luôn dành thời gian tập gym và yoga kết hợp với đi bộ.

Nàng Hậu vẫn tập yoga đều đặn để sức khỏe và tinh thần luôn trọng trạng thái tốt. Trước đó, nàng Á hậu cũng thực hiện một bộ ảnh bầu bí cực chất khiến dân tình không khỏi xuýt xoa bàn luận vì quá đỗi ấn tượng. Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ nhưng có thể thấy, thần thái của Mâu Thủy khi chụp ảnh vẫn như xưa, đặc biệt, trông người đẹp còn rất năng lượng. Hiện, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, Á hậu Mâu Thủy sẽ chính thức lâm bồn. Đông đảo người hâm mộ đều gửi lời chúc sức khỏe đến nàng Á hậu và em bé trong bụng.

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