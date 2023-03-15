Á hậu Mâu Thủy bất ngờ công khai danh tính chồng sắp cưới nhân ngày con trai đầy tháng

Mới đây, Mâu Thủy thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ clip ghi lại cảnh cầu chúc những điều tốt lành cho quý tử nhân dịp bé đầy tháng. Kèm theo đó, cô viết: "Đầy tháng chúc cho con mọi điều bình an và tốt lành nha Mâu con. Gia đình mình ra đường chơi thôi nào".

Bình luận bên dưới bài đăng của Mâu Thủy, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đều thi nhau gửi lời chúc tốt đẹp đến "Mâu con", đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy tổ ấm của nàng Á hậu hạnh phúc: "Chúc mừng chị và gia đình. Nhanh quá, mới đó đã đầy tháng rồi", "Cưng quá à, chúc Mâu con mau ăn chóng lớn cả đời khỏe mạnh", "Chúc mừng gia đình Thủy nhé. Đáng yêu quá!"...

Sau thời gian dài giấu kín hoặc dùng nhãn dán che mặt chồng sắp cưới mỗi khi khoe ảnh, Mâu Thủy tiết lộ lý do quyết định công khai dung mạo "nửa kia". Cụ thể, Á hậu cho biết: "Tôi không che mặt anh nữa vì ai cũng biết rồi".

Trước đó, Mâu Thủy khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thời điểm đăng tải loạt ảnh báo tin vui sinh con đầu lòng, người đẹp đều khéo léo che chắn diện mạo của "nửa kia". Cô cho biết, ông xã tương lai là người luôn quan tâm và bên cạnh chăm sóc hai mẹ con.

Chia sẻ về dự định kết hôn sau khi sinh con đầu lòng, Mâu Thủy nói: "Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con".

Á hậu Mâu Thủy (sinh năm 1992) là quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Ngoài ra, người đẹp từng nhiều lần có mặt trên sàn diễn quốc tế như New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week. Năm 2019 được coi là năm đánh dấu sự nghiệp của Mâu Thủy khi cô trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2019.