Từng là 'ông trùm' kinh doanh bất động sản, nay diễn viên Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty vì ế ẩm

Anh cũng đã gặt hái được nhiều thắng lợi với việc kinh doanh bất động sản. Nhưng ở thời điểm thị trường bất động sản xuống dốc, Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty, sa thải gần 200 nhân viên.

Dù rời xa showbiz từ sớm nhưng Hùng Thuận đã để lại hình ảnh khó phai trong lòng khán giả, đặc biệt là vai diễn góp mặt trong phim "Đất rừng phương Nam", "cổng mặt trời",... Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống diễn viên không đem lại nguồn thu nhập đủ sống, không lo được cho gia đình. Vì vậy để cân bằng cuộc sống, nam diễn viên từng làm nhiều nghề, thậm chí có cả bán hàng online. Sau đó, nam diễn viên bén duyên với công việc kinh doanh ở mảng bất động sản. Hùng Thuận đã để lại hình ảnh khó phai trong lòng khán giả, đặc biệt là vai diễn góp mặt trong phim "Đất rừng phương Nam" Theo đó, "bé An" thổ lộ: "Cuối năm 2019, thu nhập của nghề diễn xuất không đủ để tôi lo cuộc sống và gia đình. Thời điểm này dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của tôi lại thêm khó khăn hơn. Thú thật, công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho tôi một cuộc sống dư giả. Tôi phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, tôi còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và cả bán hàng online để kiếm sống…".

Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống diễn viên không đem lại nguồn thu nhập đủ sống, không lo được cho gia đình nên phải chuyển hướng sang công việc khác Tuy nhiên, công việc kinh doanh của anh gặp trục trặc. Hai nhà hàng của anh phải đóng cửa liên tiếp vì thiếu kinh nghiệm. Thậm chí, anh đã đánh mất luôn mối quan hệ bạn bè vì những bất đồng khi cả hai cùng hợp tác làm ăn. "Sau này, tôi tập trung bán hàng online và kinh doanh bất động sản. Tôi phải tìm thêm nghề tay trái để lo cuộc sống. Tôi cũng không ngờ mình lại có thể đi xa như vậy với công việc kinh doanh bất động sản" - anh nói. Anh cũng đã gặt hái được nhiều thắng lợi với việc kinh doanh bất động sản. Nhưng ở thời điểm thị trường bất động sản xuống dốc, Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty, sa thải gần 200 nhân viên Anh cũng đã gặt hái được nhiều thắng lợi với việc kinh doanh bất động sản. Nhưng ở thời điểm thị trường bất động sản xuống dốc, Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty, sa thải gần 200 nhân viên vì không đủ chi phí vận hành.

Không đủ sống với nghề diễn, bé An làm đủ nghề khác "Tôi mở ba văn phòng công ty, đến nay phải đóng cửa hai công ty và cắt giảm nhân sự thấp nhất để có thể duy trì. Hiện tại, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn nhưng tôi tin rằng chu kỳ này sẽ sớm nhộn nhịp trở lại ở quý 3-4 năm nay, với những phân khúc như nhà phố và đất nền xây dựng tự do ở vị trí vùng ven. Đợt sóng của quý 3-4 cuối năm nay sẽ là đợt xả hàng đầu tiên của các nhà đầu tư" - diễn viên Hùng Thuận kỳ vọng. Vừa qua, Hùng Thuận và Lương Thế Thành còn cùng nhau thành lập công ty bất động sản và truyền thông. Cả hai thừa nhận bỏ showbiz nên rất nhớ nghề diễn Vừa qua, Hùng Thuận và Lương Thế Thành còn cùng nhau thành lập công ty bất động sản và truyền thông. Cả hai thừa nhận bỏ showbiz nên rất nhớ nghề diễn. Nhưng hiện tại, công việc chính là kinh doanh nên phải đầu tư mọi tâm sức cho công việc của mình.

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? Bé An trong Đất Phương Nam là vai diễn để đời cũng như giúp tên tuổi của Hùng Thuận sống lâu trong lòng của khán giả. Từ cậu bé hồn nhiên còn bỡ ngỡ với nghệ thuật bỗng dưng được Tổ nghề "gõ đầu" để nổi tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận ghét bị ai đó gọi là 'bé An' vì lý do này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-la-ong-trum-kinh-doanh-bat-dong-san-nay-dien-vien-hung-thuan-phai-dong-cua-2-cong-ty-vi-e-am-578880.html