Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này?

Hậu trường 30/11/2022 08:56

Bé An trong Đất Phương Nam là vai diễn để đời cũng như giúp tên tuổi của Hùng Thuận sống lâu trong lòng của khán giả. Từ cậu bé hồn nhiên còn bỡ ngỡ với nghệ thuật bỗng dưng được Tổ nghề "gõ đầu" để nổi tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận ghét bị ai đó gọi là 'bé An' vì lý do này.

Bé An trong Đất Phương Nam là vai diễn để đời cũng như giúp tên tuổi của Hùng Thuận sống lâu trong lòng của khán giả. Từ cậu bé hồn nhiên còn bỡ ngỡ với nghệ thuật bỗng dưng được Tổ nghề "gõ đầu" để nổi tiếng, nên khi nhìn lại vai diễn của mình, Hùng Thuận luôn biết ơn và vinh hạnh.

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? - Ảnh 1
Bé An trong Đất Phương Nam là vai diễn để đời cũng như giúp tên tuổi của Hùng Thuận sống lâu trong lòng của khán giả - Ảnh: Internet

Thế nhưng, "cái bóng" của bé An quá lớn đã bao trùm suốt sự nghiệp của nam diễn viên. Dù đã thử nghiệm vai trò mới hay cố gắng trong các vai diễn khác nhưng khán giả chỉ nhớ Hùng Thuận qua hình ảnh của một cậu bé 9-10 tuổi. Hùng Thuận thừa nhận vai bé An trong Đất Phương Nam đã giúp anh "một bước lên mây". Tuy nhiên sau đó, khán giả chỉ xem An là ngôi sao chứ không phải Hùng Thuận.

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? - Ảnh 2
 "Cái bóng" của bé An quá lớn đã bao trùm suốt sự nghiệp của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Thậm chí, nam diễn viên còn thừa nhận rằng anh rất ghét mỗi khi có ai đó gọi tên mình kèm theo sau là bé An trong Đất Phương Nam. Hùng Thuận chia sẻ với một trang báo: “Khoảng thời gian đi hát, tôi rất ghét các bầu show, MC nhắc đến mình rồi kèm vai An trong Đất Phương Nam phía sau, nếu giới thiệu như vậy tôi phải lấy một giá khác. Nhiều khi thành công của vai An khiến mọi người quên cái tên của Hùng Thuận luôn, mà điều đó đi theo tôi cho đến bây giờ, có những người gặp tôi chỉ biết tôi đóng vai An mà không nhớ tên Hùng Thuận. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy Hùng Thuận chỉ là Hùng Thuận thôi, còn An của Đất Phương Nam là 2 người hoàn toàn khác nhau. Thời điểm đó tôi rất tức, chứng minh cho mọi người rất nhiều nhưng không có kết quả. Còn bây giờ tôi cảm thấy việc đó bình thường vì nó là của mình mà, tại sao lại chối bỏ nó”.

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? - Ảnh 3
Hùng Thuận thừa nhận rằng anh rất ghét mỗi khi có ai đó gọi tên mình kèm theo sau là bé An trong Đất Phương Nam - Ảnh: Internet

Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống trước đây của anh khá khó khăn. Thu nhập từ công việc nghệ thuật không ổn định cộng thêm những trắc trở trong hôn nhân khiến nam diễn viên phải sống trong cảnh bấp bênh, chật vật suốt nhiều năm. Để trang trải kinh tế, Hùng Thuận đã thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ốc, nhà hàng bán hàng online... Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh cũng không suôn sẻ, nên từ đầu năm 2020, anh phải đóng cửa nhà hàng.

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? - Ảnh 4
Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống trước đây của anh khá khó khăn phải chật vật nhiều công việc để trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Trong thời gian này, nam diễn viên dành nhiều thời gian bán hàng online để có thêm thu nhập. Cứ đến chiều anh lại ngồi livestream bán thực phẩm chức năng, buổi sáng thì tranh thủ làm người giao hàng. Nhưng vì dịch bệnh nên việc kinh doanh của anh cũng không suôn sẻ.

Cuối năm 2020, may mắn mỉm cười với Hùng Thuận khi anh chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Qua sự giới thiệu của một người bạn, nam diễn viên "bén duyên" với nghề bất động sản. Ban đầu, Hùng Thuận chỉ có ý định "thử cho vui", nhưng sau một thời gian trải nghiệm anh lại yêu thích và gắn bó với công việc này.

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? - Ảnh 5
May mắn mỉm cười với Hùng Thuận khi anh chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản - Ảnh: Internet

Nhờ uy tín của bản thân cùng sự hoạt ngôn và năng động, Hùng Thuận gặp nhiều thuận lợi khi bước sang lĩnh vực bất động sản. Gần đây, sau khi thành lập ba văn phòng nhà đất tại TP. HCM, ngôi sao Đất phương Nam tiếp tục khai trương thêm một công ty bất động sản mới kết hợp cùng người bạn Lương Thế Thành.

Chia sẻ về thành công hiện tại của mình trong lĩnh vực mới với một trang báo, Hùng Thuận cho biết: "Đến giờ tôi vẫn chưa tin là mình có thể đi xa đến vậy. Tôi biết ơn sự ủng hộ, yêu thương của bạn bè, khán giả và cả những lời gièm pha, dè bỉu của những người từng nghi ngờ tôi lợi dụng danh xưng nghệ sĩ làm kinh doanh. Tất cả là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, lao động chân chính và gặt hái thành quả".

Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này? - Ảnh 6
Hùng Thuận gặp nhiều thuận lợi với công việc bất động sản - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi 39, Hùng Thuận gặt hái thành công trong công việc nhưng vẫn lẻ bỏng một mình. Sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam diễn viên tâm sự anh chưa có dự định tìm kiếm, cũng như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Hiện tại, anh chỉ muốn tập trung cho công việc.

 

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