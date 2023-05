Hùng Thuận thừa nhận bản thân ghét bị ai gọi là 'bé An' của Đất Phương Nam vì lý do này?

Thế nhưng, "cái bóng" của bé An quá lớn đã bao trùm suốt sự nghiệp của nam diễn viên. Dù đã thử nghiệm vai trò mới hay cố gắng trong các vai diễn khác nhưng khán giả chỉ nhớ Hùng Thuận qua hình ảnh của một cậu bé 9-10 tuổi. Hùng Thuận thừa nhận vai bé An trong Đất Phương Nam đã giúp anh "một bước lên mây". Tuy nhiên sau đó, khán giả chỉ xem An là ngôi sao chứ không phải Hùng Thuận.

"Cái bóng" của bé An quá lớn đã bao trùm suốt sự nghiệp của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Thậm chí, nam diễn viên còn thừa nhận rằng anh rất ghét mỗi khi có ai đó gọi tên mình kèm theo sau là bé An trong Đất Phương Nam. Hùng Thuận chia sẻ với một trang báo: “Khoảng thời gian đi hát, tôi rất ghét các bầu show, MC nhắc đến mình rồi kèm vai An trong Đất Phương Nam phía sau, nếu giới thiệu như vậy tôi phải lấy một giá khác. Nhiều khi thành công của vai An khiến mọi người quên cái tên của Hùng Thuận luôn, mà điều đó đi theo tôi cho đến bây giờ, có những người gặp tôi chỉ biết tôi đóng vai An mà không nhớ tên Hùng Thuận. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy Hùng Thuận chỉ là Hùng Thuận thôi, còn An của Đất Phương Nam là 2 người hoàn toàn khác nhau. Thời điểm đó tôi rất tức, chứng minh cho mọi người rất nhiều nhưng không có kết quả. Còn bây giờ tôi cảm thấy việc đó bình thường vì nó là của mình mà, tại sao lại chối bỏ nó”.

Hùng Thuận thừa nhận rằng anh rất ghét mỗi khi có ai đó gọi tên mình kèm theo sau là bé An trong Đất Phương Nam - Ảnh: Internet

Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống trước đây của anh khá khó khăn. Thu nhập từ công việc nghệ thuật không ổn định cộng thêm những trắc trở trong hôn nhân khiến nam diễn viên phải sống trong cảnh bấp bênh, chật vật suốt nhiều năm. Để trang trải kinh tế, Hùng Thuận đã thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ốc, nhà hàng bán hàng online... Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh cũng không suôn sẻ, nên từ đầu năm 2020, anh phải đóng cửa nhà hàng.