Khoảnh khắc NSND Công Lý ngồi xe lăn khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào, xúc động

NSND Công Lý đang dần trở lại với công việc sau thời gian dài nghỉ ngơi để dưỡng bệnh.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đăng tải khoảnh khắc nam nghệ sĩ ngồi xe lăn khiến nhiều người nghẹn ngào. Có thể thấy, tình trạng sức khỏe của NSND Công Lý có nhiều cải thiện tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn. Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đăng tải khoảnh khắc nam nghệ sĩ ngồi xe lăn khiến nhiều người nghẹn ngào - Ảnh: Chụp màn hình Vì đang trong quá trình tập luyện nên nam diễn viên phải cần sự hỗ trợ xe lăn đi lại để tránh mất sức. Có thể thấy, tinh thần của anh vui vẻ, lạc quan. NSND Công Lý được luyện tập bài bản dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của huấn luyện viên và sự đồng hành của bà xã. Trên mạng xã hội, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng sau thời gian chữa bệnh. Nhìn thần thái vui vẻ, lạc quan của NSND Công Lý khiến khán giả yên tâm hơn phần nào.

NSND Công Lý đang dần trở lại với công việc sau thời gian dài nghỉ ngơi để dưỡng bệnh - Ảnh: FBNV Kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà luôn là người sát cánh bên NSND Công Lý trên hành trình. Cô vừa có chuyến sang Nhật để đưa chồng sang điều trị bệnh. Nhiều người dành sự ngưỡng mộ, nể phục trước tấm lòng chân tình, chu đáo mà cô dành cho ông xã. NSND Công Lý cảm ơn vợ luôn đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường khó khăn vừa qua: "Cám ơn vợ yêu đã luôn ở bên anh cả khi khỏe mạnh lẫn lúc đau ốm. Cảm ơn em vẫn luôn yêu thương và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cảm ơn em vì dẫu vất vả hay khó khăn nụ cười trên môi em cũng chưa bao giờ tắt. Cảm ơn em, Hoa hậu của anh".

Kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà luôn là người sát cánh bên NSND Công Lý trên hành trình - Ảnh: FBNV NSND Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019. Năm 2020, NSND Công Lý được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh ghi dấu ấn qua chương trình Táo Quân, được khán giả yêu mến với vai diễn Bắc Đẩu đã trở thành thương hiệu. Trong sự nghiệp diễn xuất, Công Lý tham gia nhiều phim truyền hình. NSND Công Lý - Ảnh: Internet NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021 và phải nằm viện nhiều tháng. Hiện tại, bên cạnh việc theo dõi và điều trị trong nước, "cô đẩu" Công Lý nhiều lần cùng bà xã ra nước ngoài để chữa bệnh. Khán giả mong rằng nam nghệ sĩ mau chóng bình phục, tiếp tục cống hiến nhiều vai diễn hay cho nền nghệ thuật nước nhà.

Sau thời gian chăm chồng bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ suy nhược thần kinh, buồn và tổn thương nhiều Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Hà, có thể thấy, ngoài cập nhật tình trạng sức khỏe của NS Công Lý đến khán giả thì thi thoảng cô lại chia sẻ nhiều dòng trạng thái tâm trạng.

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