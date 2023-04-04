Sau thời gian chăm chồng bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ suy nhược thần kinh, buồn và tổn thương nhiều

Hậu trường 04/04/2023 15:45

Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Hà, có thể thấy, ngoài cập nhật tình trạng sức khỏe của NS Công Lý đến khán giả thì thi thoảng cô lại chia sẻ nhiều dòng trạng thái tâm trạng.

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được biết, hiện tại anh đã trở lại cơ quan làm việc nhưng vì sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục nên vẫn cần sự giúp đỡ đón đưa mỗi ngày của bà xã Ngọc Hà.

Sau thời gian chăm chồng bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ suy nhược thần kinh, buồn và tổn thương nhiều - Ảnh 1
Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

Trong suốt quá tình nghệ sĩ Công Lý chữa bệnh đầy gian nan, Ngọc Hà là người luôn ở bên cạnh chăm sóc 24/24. Gần đây, Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ việc sức khỏe của bản thân cũng trở nên suy nhược. Theo như chia sẻ của bà xã Công Lý, bác sĩ chẩn đoán cô đang gặp tình trạng suy nhược thần kinh. Tình hình sức khỏe của cô khiến khán giả lo lắng.

Sau thời gian chăm chồng bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ suy nhược thần kinh, buồn và tổn thương nhiều - Ảnh 2
 Theo như chia sẻ của bà xã Công Lý, bác sĩ chẩn đoán cô đang gặp tình trạng suy nhược thần kinh - Ảnh: Internet

Ttheo dõi trang cá nhân của Ngọc Hà, có thể thấy, ngoài cập nhật tình trạng sức khỏe của NS Công Lý đến khán giả thì thi thoảng cô lại chia sẻ nhiều dòng trạng thái tâm trạng. Cô cũng cho biết hiện tại phải chịu không ít áp lực về kinh tế lẫn dư luận. 

Sau thời gian chăm chồng bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ suy nhược thần kinh, buồn và tổn thương nhiều - Ảnh 3
Dòng trạng thái của Ngọc Hà khiến khán giả lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình

Và mới đây nhất, Ngọc Hà còn đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự thất vọng tột cùng. Theo đó, cô viết: "Tự nhiên thấy buồn và tổn thương ghê gớm". Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Hà nhưng mọi người đều gửi lời động viên, an ủi cô giữ tinh thần tốt để làm chỗ dựa cho ông xã lúc này.

 

NSND Công Lý hạnh phúc tự tay tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc ái nữ ngày càng xinh đẹp

NSND Công Lý hạnh phúc tự tay tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc ái nữ ngày càng xinh đẹp

Mới đây hình ảnh 3 cha con nhà NSND Công Lý ăn mừng sinh nhật con gái đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Hà - Công Lý NSND Công Lý bà xã NSND Công Lý

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 27 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'