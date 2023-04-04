Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Hà, có thể thấy, ngoài cập nhật tình trạng sức khỏe của NS Công Lý đến khán giả thì thi thoảng cô lại chia sẻ nhiều dòng trạng thái tâm trạng.

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được biết, hiện tại anh đã trở lại cơ quan làm việc nhưng vì sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục nên vẫn cần sự giúp đỡ đón đưa mỗi ngày của bà xã Ngọc Hà.

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

Trong suốt quá tình nghệ sĩ Công Lý chữa bệnh đầy gian nan, Ngọc Hà là người luôn ở bên cạnh chăm sóc 24/24. Gần đây, Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ việc sức khỏe của bản thân cũng trở nên suy nhược. Theo như chia sẻ của bà xã Công Lý, bác sĩ chẩn đoán cô đang gặp tình trạng suy nhược thần kinh. Tình hình sức khỏe của cô khiến khán giả lo lắng.

Theo như chia sẻ của bà xã Công Lý, bác sĩ chẩn đoán cô đang gặp tình trạng suy nhược thần kinh - Ảnh: Internet

Ttheo dõi trang cá nhân của Ngọc Hà, có thể thấy, ngoài cập nhật tình trạng sức khỏe của NS Công Lý đến khán giả thì thi thoảng cô lại chia sẻ nhiều dòng trạng thái tâm trạng. Cô cũng cho biết hiện tại phải chịu không ít áp lực về kinh tế lẫn dư luận.

Dòng trạng thái của Ngọc Hà khiến khán giả lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình

Và mới đây nhất, Ngọc Hà còn đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự thất vọng tột cùng. Theo đó, cô viết: "Tự nhiên thấy buồn và tổn thương ghê gớm". Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Hà nhưng mọi người đều gửi lời động viên, an ủi cô giữ tinh thần tốt để làm chỗ dựa cho ông xã lúc này.

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