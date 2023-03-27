Sau thời gian vượt qua bạo bệnh, hiện tại sức khỏe của NSND Công Lý đã có những biến chuyển tích cực. Trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng đến khán giả.

Nghệ sĩ Công Lý trở lại Táo quân 2023 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, NSND Công Lý gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tập tễnh cố gắng bước từng bước theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Có thể thấy, những bước đi còn chậm chạp nhưng sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với thời gian đầu.