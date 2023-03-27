Sau thời gian đối mặt với bạo bệnh, khán giả xúc động trước khoảnh khắc NSND Công Lý tập tễnh cố gắng bước từng bước

Hậu trường 27/03/2023 15:49

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, NSND Công Lý gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tập tễnh cố gắng bước từng bước theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Sau thời gian vượt qua bạo bệnh, hiện tại sức khỏe của NSND Công Lý đã có những biến chuyển tích cực. Trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng đến khán giả.

Sau thời gian đối mặt với bạo bệnh, khán giả xúc động trước khoảnh khắc NSND Công Lý tập tễnh cố gắng bước từng bước - Ảnh 1
Nghệ sĩ Công Lý trở lại Táo quân 2023 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, NSND Công Lý gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tập tễnh cố gắng bước từng bước theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Có thể thấy, những bước đi còn chậm chạp nhưng sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với thời gian đầu.

Sau thời gian đối mặt với bạo bệnh, khán giả xúc động trước khoảnh khắc NSND Công Lý tập tễnh cố gắng bước từng bước - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng đến khán giả - Ảnh: FBNV

Mặc dù trong quá trình tập luyện gặp không ít khó khăn nhưng nam nghệ sĩ dồn nhiều công sức, tập trung tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ. Nét mặt của anh cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Ngoài huấn luyện viên, đồng hành trong quá trình tập luyện còn có sự xuất hiện của bà xã NSND Công Lý. Ngọc Hà sát cánh hỗ trợ chồng hết mình 24/24.

Sau thời gian đối mặt với bạo bệnh, khán giả xúc động trước khoảnh khắc NSND Công Lý tập tễnh cố gắng bước từng bước - Ảnh 3
Mặc dù trong quá trình tập luyện gặp không ít khó khăn nhưng nam nghệ sĩ dồn nhiều công sức, tập trung tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ - Ảnh: Cắt từ clip

Nhìn thần thái vui vẻ, lạc quan của NSND Công Lý khiến khán giả yên tâm hơn phần nào. Đoạn clip ngắn trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới clip, khán giả dành nhiều lời động viên và chúc nam nghệ sĩ sớm hồi phục sức khỏe hoàn toàn và góp mặt trở lại trong những dự án truyền hình sắp tới.

Sau thời gian đối mặt với bạo bệnh, khán giả xúc động trước khoảnh khắc NSND Công Lý tập tễnh cố gắng bước từng bước - Ảnh 4
Nhìn thần thái vui vẻ, lạc quan của NSND Công Lý khiến khán giả yên tâm hơn phần nào - Ảnh: Cắt từ clip

Kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà luôn là người sát cánh bên NSND Công Lý trên hành trình. Cô vừa có chuyến sang Nhật để đưa chồng sang điều trị bệnh. Nhiều người dành sự ngưỡng mộ, nể phục trước tấm lòng chân tình, chu đáo mà cô dành cho ông xã.

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Dù cách biệt tuổi tác, song, khi về chung nhà, cặp đôi Công Lý và Ngọc Hà vẫn rất mặn nồng, nhận được nhiều sự quan tâm của người theo dõi.

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