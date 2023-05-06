Hậu ồn ào với Phương Oanh, Shark Bình bị dân tình cà khịa cực mạnh khi đu trend 'thủy chung'

Hậu trường 06/05/2023 10:28

Chỉ "đu trend" TikTok thôi nhưng Shark Bình bất ngờ nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Từ ngày công khai hẹn hò, Shark BìnhPhương Oanh lập tức trở thành 1 đề tài hot được bàn tán xôn xao trên các nền tảng MXH. Không ít khoảnh khắc riêng tư của cả hai bị dân tình soi xét, mỉa mai.

Trở thành cặp đôi ồn ào, mọi động thái của Shark Bình và Phương Oanh đều nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, bạn trai Phương Oanh vừa tung clip "đu trend" nhưng phản ứng của cư dân mạng vô cùng gay gắt.

Hậu ồn ào với Phương Oanh, Shark Bình bị dân tình cà khịa cực mạnh khi đu trend 'thủy chung' - Ảnh 1
Shark Bình "đu trend" TikTok nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều

Cụ thể, trong đoạn clip đã đăng tải, Shark Bình chia sẻ ảnh cá nhân trên nền một đoạn nhạc xu hướng trên mạng, với lời bài hát: "Ngọt ngào người hứa với tôi câu thủy chung, nhưng sao con tim đắng cay nỗi ê chề...". Vốn nhận không ít "gạch đá" về chuyện ly hôn cùng vợ cũ, bạn trai Phương Oanh lại "đu trend" nhạc thủy chung thế nên mới tạo ra 1 làn sóng tranh luận ngay dưới đoạn clip.

Dưới phần bình luận, nhiều người mỉa mai Shark Bình, cho rằng anh đu trend này thực sự không phù hợp, đặc biệt vào thời điểm nhạy cảm khi chuyện tình giữa Shark và Phương Oanh nhận về nhiều lời đàm tiếu. 

Hậu ồn ào với Phương Oanh, Shark Bình bị dân tình cà khịa cực mạnh khi đu trend 'thủy chung' - Ảnh 2
Shark Bình nhận không ít ý kiến trái chiều khi "đu trend" - Ảnh: Internet

Vừa qua, cả hai còn thẳn thắng đáp trả cư dân mạng khi bị mĩa mai chuyện "tiểu tam" giật chồng. Shark Bình cũng công khai bảo vệ bạn gái, doanh nhân này viết: "Có biết đồ cổ là vô giá không? Và người thành công luôn có lối đi riêng, nên hãy thành công đi đã rồi hẵng dạy đời em nhé". Hiện cả hai có vẻ đang hạnh phúc cùng nhau khi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch và tận hưởng mặc kệ nhiều người đàm tiếu.

Hậu ồn ào với Phương Oanh, Shark Bình bị dân tình cà khịa cực mạnh khi đu trend 'thủy chung' - Ảnh 3
Cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet
Doanh nhân Đào Lan Hương có thái độ thế nào khi Shark Bình đưa con vi vu du lịch cùng Phương Oanh

Doanh nhân Đào Lan Hương có thái độ thế nào khi Shark Bình đưa con vi vu du lịch cùng Phương Oanh

Phía dưới hình ảnh khoe xe sang mới tậu của doanh nhân Đào Lan Hương, dân tình đã để lại nhiều bình luận khen nhan sắc.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình hẹn hò

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