Doanh nhân Đào Lan Hương có thái độ thế nào khi Shark Bình đưa con vi vu du lịch cùng Phương Oanh

Trong lần khoe về mối quan hệ giữa con riêng và bạn gái của Shark Bình cách đây chưa lâu, doanh nhân Đào Lan Hương đã thể hiện thái độ qua một số chia sẻ trên MXH. Nhưng lần này, cô hoàn toàn không nhắc đến tên ai, chỉ tập trung vào cuộc sống riêng.

Sau những ồn ào hôn nhân với Shark Bình, cuộc sống của doanh nhân Đào Lan Hương được dân tình quan tâm. Mới nhất, nữ Chủ tịch thay ảnh đại diện là ảnh check-in đi nhận chiếc xe Lexus mới tinh. Cập nhật này của nữ doanh nhân thu hút sự chú ý của số đông bởi đây là động thái đầu tiên của cô sau khi Shark Bình công khai dẫn 2 con riêng du lịch cùng Phương Oanh .

Phần lớn bình luận đều cho rằng hình ảnh này rất hợp với nữ doanh nhân, giúp cô trẻ ra cả chục tuổi. Thậm chí có người còn giục lấy chồng, mong cô sớm tìm thấy hạnh phúc mới. Một số bình luận từ cư dân mạng:

Trong hình ảnh này, doanh nhân Đào Lan Hương còn nhận được lời khen nức nở từ cư dân mạng vì vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Cô mặc một chiếc váy trắng tôn dáng, tone sur tone với chiếc xe và cười rạng rỡ.

- Chị Hương rất hợp style thời trang và make up này nhá! Lần sau cứ thế chị ơi!

- Giật mình phải nhìn đi nhìn lại xem có đúng chị Hương không. Trẻ ra 20 tuổi đấy chị ạ!

- Thần thái của người phụ nữ đẹp về mọi mặt.

Kể từ sau khi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh không ngần ngại xuất hiện cùng nhau. Cặp đôi hết đi đánh golf chung đến dự sự kiện, đi xem ca nhạc, Shark Bình còn tổ chức sinh nhật cho cô bạn gái diễn viên. Mới đây nhất, Shark Bình đã đăng ảnh đi du lịch cùng hai con tại Đài Loan (Trung Quốc) dịp nghỉ lễ vừa qua. Cùng thời điểm, Phương Oanh cũng check-in tại đây, dù không chụp ảnh chung nhưng nhiều người vẫn cho rằng cặp đôi đang đưa con riêng của vị “cá mập” đi du lịch.

Shark Bình đã đăng ảnh đi du lịch cùng hai con tại Đài Loan - Ảnh: FBNV

Phương Oanh cũng check in cùng một địa điểm với Shark Bình - Ảnh: FBNV

Được biết, từ cuối tháng 8/2022, sau khi mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh được công khai, bà Đào Lan Hương đã lên tiếng mạnh mẽ khi cho biết trên phương diện pháp luật, giấy tờ vẫn đang là vợ chồng hợp pháp với Shark Bình, chưa ra tòa giải quyết. Tuy nhiên phía Shark Bình lại bày tỏ quan điểm khác khi cho rằng cả hai đã ký giấy đồng thuận ly hôn. Bà Đào Lan Hương sau đó mời luật sư làm việc, cương quyết tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con nếu ly hôn.

Hai người vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn do tranh chấp tài sản - Ảnh: Internet

Doanh nhân Đào Lan Hương từng học chuyên Hóa trường THPT Hà Nội Amsterdam, sau đó trở thành sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời gian này, cô sinh viên kinh tế gặp và quen biết nam sinh mê công nghệ, rồi cùng nhau khởi nghiệp tại PeaceSoft.

Nữ doanh nhân cũng được giới thương trường mệnh danh là bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực công nghệ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà Đào Lan Hương còn vinh dự góp tên trong danh sách 4 nữ doanh nhân đại diện cho Việt Nam trong chương trình có tên NextGen Women Entrepreneur tại Thuỵ Sĩ. Nữ doanh nhân cũng được giới thương trường mệnh danh là bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực công nghệ.