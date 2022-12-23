Bị Shark Bình 'mỉa mai' chuyện đòi hỏi tài sản vượt thỏa thuận trước đó, netizen bất ngờ với hành động đáp trả của bà Đào Lan Hương

Thông tin liên quan đến vụ việc ly hôn giữa Shark Bình và bà Đào Lan Hương vẫn nhận về nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, Shark Bình thêm một lần nữa gây chú ý với cộng động mạng bằng việc đăng tải hình ảnh checkin tại Tòa án nhân dân một quận ở Hà Nội. Đính kèm với bài viết, vị doanh nhân để lại dòng trạng thái: "Người ta nói, đàn ông ly hôn một lần là "báu vật", còn hai lần là "'rác rưởi". Cùng với đó là trạng thái cảm xúc "đang cảm thấy tích cực". Bài đăng của Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái này ngay lập tức đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía netizen, không ít người chê cười về chuyện tình của vị doanh nhân này với Phương Oanh. Đồng thời cũng đoán mò đoán non về việc phải chăng việc Shark Bình có mặt tại tòa án để giải quyết dứt điểm với bà Đào Lan Hương.

Shark Bình và bà Đào Lan Hương - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không để mọi người phải thắc mắc thêm, mới đây, Shark Bình đã có những chia sẻ với giới báo chí về câu chuyện hôn nhân của mình. Theo đó, vị doanh nhân cho biết cuộc hôn nhân giữa mình và vợ cũ không thể cứu vãn và đã chấm dứt từ lâu và có phần mỉa mai trước những yêu cầu hết sức vô lý từ phía bà Đào Lan Hương trong việc phân chia tài sản. "Về chuyện tìm cảm cá nhân, tôi xin chia sẻ 2 nội dung sau. Cuộc hôn nhân giữa tôi với bà Đào Lan Hương là không thể cứu vãn và đã chấm dứt từ lâu. Vụ ly hôn đang được phân xử tại Tòa án và bị kéo dài do bà Hương liên tục đòi hỏi việc phân chia tài sản vượt quá những gì chúng tôi đã thống nhất và được thực hiện từ cuối năm 2018", Shark Bình chia sẻ với báo chí.

Vợ cũ Shark Bình giờ đây dành hết mọi thời gian cho con cái sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet Trước những thông tin từ chồng cũ đưa ra, bà Đào Lan Hương vẫn im lặng và không có phản hồi nào chính thức. Trên trang cá nhân, vợ cũ Shark Bình liên tục cập nhật những hình ảnh của cuộc sống thường ngày, nữ doanh nhân này cho biết bản thân giờ đây chỉ muốn dành hết thời gian cho con cái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-shark-binh-mia-mai-chuyen-oi-hoi-tai-san-vuot-thoa-thuan-truoc-o-netizen-bat-ngo-voi-hanh-ong-ap-tra-cua-ba-ao-lan-huong-538334.html