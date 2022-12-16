Động thái lạ của doanh nhân Đào Lan Hương giữa nghi vấn 'rạn nứt' của Shark Bình và Phương Oanh

Hậu trường 16/12/2022 09:49

Trên trang cá nhân mới đây, vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương đã đăng tải một bài viết nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Shark Bình và Đào Lan Hương đang là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với câu chuyện ồn ào về gia đình. Đồng thời, nữ doanh nhân đăng kèm bức hình diện một chiếc áo dài thướt tha, mái tóc buông nhẹ, trên tay đang ôm một bó hoa tươi thắm.

Mới đây, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ của Shark Bình đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: "Bản tình ca anh viết riêng tặng em từ hơn 20 năm trước, một thời trong sáng hồn nhiên. Chỉ có những tình cảm chân thành mới bền vững với thời gian. Những lúc khó khăn mới biết ai là người trân quý. Và khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng: Khi lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim".

Động thái lạ của doanh nhân Đào Lan Hương giữa nghi vấn 'rạn nứt' của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 1
Vợ của Shark Bình đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, ở phía dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại những lời an ủi, động viên và khen ngợi dành cho bà Đào Lan Hương. Thậm chí, không ít người cho rằng bài viết như một hồi ức mà Đào Lan Hương đang nhớ về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của mình và Shark Bình.

Động thái lạ của doanh nhân Đào Lan Hương giữa nghi vấn 'rạn nứt' của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 2
Bình luận gây chú ý của nữ doanh nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận nhiều khán giả đã để lại những lời an ủi và động viên. Trong đó, có một bình luận viết: "Cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra chị ạ. Mình cứ soi những gì đã qua là những kỷ niệm nếu đã sống hết mình thì không có gì tiếc nuối. Tương lai còn nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ chị ạ". Đáp trả lại lời nhắn nhủ, Đào Lan Hương đã bày tỏ sự cảm động và khẳng định "em gái nói rất hay"

Ngoài ra, trước tình cảm yêu mến của mọi người, nữ doanh nhân gửi lời cảm ơn đồng thời cho biết "Những điều tốt đẹp đều ở bên cạnh".

Động thái lạ của doanh nhân Đào Lan Hương giữa nghi vấn 'rạn nứt' của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 3
Phương Oanh vướng tin chia tay Shark Bình - Ảnh: FBNV

 

 

Trong khi đó, cư dân mạng phát hiện nữ diễn viên Phương Oanh đã xoá toàn bộ hình ảnh thân mật giữa cô và Shark Bình trên trang cá nhân. Cô cũng đăng tải một dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Thì ra…cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt… Chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào...". Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, cô nàng đã xóa/ẩn dòng trạng thái khỏi trang cá nhân.

Đồng thời, nam doanh nhân đã chia sẻ dòng trạng thái với nội dung "trống rỗng" cùng với hình ảnh lẻ loi 1 mình tại sân golf. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng cặp đôi đang "chiến tranh lạnh" hoặc đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng và người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. 

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Từ khóa:   Đào Lan Hương Shark Bình Phương Oanh sao Việt

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