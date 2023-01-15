Phương Oanh bị doanh nhân Đào Lan Hương ‘đá xéo’, Shark Bình lên tiếng bảo vệ tình mới ngay trong đêm

Mới đây, fanpage chính chủ của Shark Bình đăng tải loạt khoảnh khắc vui vẻ, thú vị trong buổi tiệc cuối năm của công ty thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, khác hẳn với thường ngày, Shark Bình đeo kính đen, vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Không những vậy vị “cá mập” quyền lực còn quẩy cực sung ngay trên sân khấu cùng nhân viên khiến nhiều người bày tỏ sự thích thú.

Hình ảnh này nhanh chóng được một dân mạng bình luận trên trang cá nhân của doanh nhân Đào Lan Hương - người vợ đang trong quá trình thỏa thuận ly hôn với Shark Bình. Phía dưới bình luận này, nữ doanh nhân nhận xét: “Ngoài nhảy ra thì có biết làm gì không”. Trước ý kiến này, Shark Bình đã nhanh chóng đăng một dòng trạng thái khá dài, gửi đến bà Đào Lan Hương ngay trong đêm 14/1.

Đặc biệt, không xuất hiện trong đoạn clip do Shark Bình đăng tải nhưng ở một góc máy khác, nhiều người nhận ra diễn viên Phương Oanh cũng tham dự trong buổi tiệc cuối năm này. Người đẹp diện một chiếc đầm quyến rũ, khoe sắc vóc cuốn hút. Không những vậy, Phương Oanh còn thoải mái nhảy nhót cùng Shark Bình và các nhân viên khác trong công ty.

Anh viết: “Như nào là quân tử và xanh chín. Kính gửi bà Đào Lan Hương, nhân một số phát ngôn trên mạng xã hội công kích sai trái của Hương trong thời gian gần đây, nay tôi xin có một số phản hồi với Hương như sau:

Tôi và Hương đã ly thân 3 năm nay, đã có thoả thuận ly hôn và chia tài sản, mỗi người đã có một “vương quốc” kinh doanh và cuộc sống riêng. Rất tiếc hiện nay Hương đang quay xe đòi hỏi thêm ngoài thỏa thuận đã ký nên kéo dài thời gian thụ lý.

Trong thời gian đó tôi và Hương đều đã có người yêu mới. Cũng như bao cặp đôi khác, việc chúng tôi đi đâu làm gì là quyền riêng tư cá nhân nên Hương không có quyền ý kiến, can thiệp hay soi mói vào cuộc sống riêng của tôi. Ngược lại tôi cũng chưa bao giờ làm vậy với Hương.

Các con chung cũng là 50% dòng máu của tôi chứ không phải của riêng mình Hương, tôi cũng có quyền và trách nhiệm trong việc nuôi dạy và chia sẻ thời gian sống chung với các con. Vậy nên việc Hương liên tục sử dụng hình ảnh 2 đứa con làm bình phong lá chắn để công kích nhằm hạ bệ người khác là không quân tử và văn minh, đã và đang gây tổn hại đến tương lai của các con tôi.

Việc Hương bình luận trên mạng xã rằng người yêu tôi “ngoài nhảy ra (tại bữa tiệc công ty tôi) thì có biết làm gì không” và một số bình luận bất lịch sự của Hương trên trang cá nhân là hoàn toàn phiến diện. Bởi vì đối với tôi thì cô ấy đang làm tốt những gì mà tôi mong cầu, ngoài ra các thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh của cô ấy chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những lời mỉa mai (mà theo tôi là kém sang) của Hương.

Tôi mong Hương bình tĩnh và lý trí để kết thúc drama này theo cách văn minh và lịch sự nhằm giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất cho hai bên và các con chung. Cuối cùng tôi luôn chúc Hương sớm kiếm tìm được bến bờ hạnh phúc mới”.

Trả lời những ý kiến này, doanh nhân Đào Lan Hương cũng có ý kiến bình luận ngay trên trang cá nhân. Bà Lan Hương làm rõ các vấn đề như tài sản, con cái, tình hình ly hôn,... nhưng không nhắc đến chuyện có người mới như Shark Bình đã nói:

1. Về tài sản: Tôi đã có đội ngũ luật sư đứng ra bảo vệ với tinh thần thượng tôn pháp luật.

2. Về con cái: Các bé cần được nuôi dạy, giáo dưỡng để trở thành người đàng hoàng, tử tế. Những hình ảnh không hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng chung xã hội đều gây ảnh hưởng tâm sinh lý của trẻ con.

3. Về tình hình ly hôn: Thủ tục có khả năng kéo dài 40 năm theo lời anh Bình tuyên bố (không phải tôi!).

4. Còn lại: Không phải là việc tôi quan tâm.