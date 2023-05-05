Phương Oanh khoe ảnh nghỉ lễ, dân mạng mỉa mai chuyện giật chồng, Shark Bình đáp trả "người thành công luôn có lối đi riêng"

Hậu trường 05/05/2023 09:35

Phương Oanh và Shark Bình đã có những chia sẻ cực căng khi có người đề cập đến chuyện 'tiểu tam' giật chồng.

Chuyện tình của nữ diễn Phương OanhShark Bình luôn là 1 trong những đề tài hot trên MXH. Ngay sau khi công khai mối quan hệ, cả hai đã vướng vào không ít lùm xùm liên quan đến chuyện đời tư. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Phương Oanh đã có chuyến du lịch nước ngoài với Shark Bình và hai con riêng của bạn trai. Dù không đăng ảnh chụp chung nhưng cô vẫn khoe khoảnh khắc vui vẻ của mình trong chuyến đi. 

Phương Oanh khoe ảnh nghỉ lễ, dân mạng mỉa mai chuyện giật chồng, Shark Bình đáp trả 'người thành công luôn có lối đi riêng' - Ảnh 1
Phương Oanh đã có chuyến du lịch nước ngoài với Shark Bình và hai con riêng của bạn trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ở dưới bài đăng, xuất hiện một netizen để lại bình luận mỉa mai Phương Oanh chuyện giật chồng: "Nhìn bạn xinh như vậy sao không kiếm trai tân mà lại đi giật chồng thế...".

Không chịu thua, nữ diễn viên đáp trả: "Gia đình bạn chắc chắn cũng có nhiều câu hỏi lắm. Hãy kiếm câu giả lời cho nhà mình trước đi". Lần này, shark Bình cũng vào thẳng phần bình luận để cùng bạn gái phản pháo, doanh nhân này viết: "Có biết đồ cổ là vô giá không? Và người thành công luôn có lối đi riêng, nên hãy thành công đi đã rồi hẵng dạy đời em nhé".

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi tiếp tục đôi co qua lại với netizen, thậm chí còn mỉa mai ngược về chuyện giữ chồng. Phương Oanh bình luận: "Chị. Đến giờ cơm rồi, chị cẩn thận không cơm lại không ngon, canh lại không ngọt, anh nhà lại...". Ngay sau đó, shark Bình cũng tiếp lời: "Hôm tới mời em đến dự tiệc ly hôn nhé. Và chúc em đời đời giữ được người đàn ông của mình".

Phương Oanh khoe ảnh nghỉ lễ, dân mạng mỉa mai chuyện giật chồng, Shark Bình đáp trả 'người thành công luôn có lối đi riêng' - Ảnh 2

Phương Oanh và Shark Bình cùng đáp trả anti-fan - Ảnh: Internet

Được biết, Shark Bình và Phương Oanh xác nhận hen hò vào tháng 8/2022. Chuyện tình của cặp đôi gặp không ít lời đàm tiếu bởi doanh nhân này vẫn chưa giải quyết xong việc ly hôn với vợ cũ. Hình ảnh hẹn hò, thân mật của hai người cũng thường xuyên bị chụp và chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai cũng liên tục có những động thái chứng minh tình yêu chân thành và ngày càng thoải mái tương tác công khai với nhau trên mạng xã hội.

Phương Oanh khoe ảnh nghỉ lễ, dân mạng mỉa mai chuyện giật chồng, Shark Bình đáp trả 'người thành công luôn có lối đi riêng' - Ảnh 3
Phương Oanh và Shark Bình luôn là cặp đôi tốn nhiều "giấy mực" của truyền thông - Ảnh: Internet 
Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật

Mặc dù không xuất hiện chung khung hình nhưng so 2 địa điểm là một, cộng đồng mạng chẳng còn nghi ngờ việc Phương Oanh cùng Shark Bình du lịch với 2 con.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh diễn viên Phương Oanh

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