Phương Oanh và Shark Bình tình tứ ở chốn đông người, cộng đồng mạng ngao ngán: Càng lúc càng lố lăng

Phương Oanh diện trang phục màu đen, cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe vòng 1 đầy nóng bỏng. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm cho rằng cả hai nên chọn chỗ riêng tư để thể hiện tình cảm thay vì phô trương ở nơi đông người như thế này.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trong clip, có thể thấy cả hai đang trong một bữa tiệc. "Quỳnh Búp Bê" liên tục có những cử chỉ âu yếm bên bạn trai, cười nói vui vẻ. Thậm chí, Phương Oanh còn ân cần lấy khăn lau mặt thấm mồ hôi cho bạn trai.

Phía dưới clip, khán giả để lại vô vàn những bình luận bày tỏ quan điểm khó chịu đầy mỉa mai như:

- Đàn ông nghèo thì chọn người cùng anh ta trải qua gian nan, nhưng chưa chắc người cùng anh ta đi qua những ngày ấy đã là người anh ta yêu.

- Mặn nồng khi mới yêu thôi, yêu đương tế nhị không ai bảo sao đây thì cứ phô trương cho cả thiên hạ biết cứ như mỗi mình được yêu.

- Ưỡn ẹo, sởn da gà, không biết nói gì với cặp đôi này luôn.

Tháng 8/2022, diễn viên Phương Oanh cũng xác nhận hẹn hò Shark Bình - Ảnh: Internet

Được biết, tháng 8/2022, diễn viên Phương Oanh cũng xác nhận hẹn hò Shark Bình. Cô nói rằng hai người hiện đang độc thân khi đến với nhau gần đây. Cô biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Cô không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn.

Cả hai nhiều lần thể hiện tinh cảm mặn nồng với nhau - Ảnh: Internet

Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Anh hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư.

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.