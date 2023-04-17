Phương Oanh thay đổi ngoại hình thế nào mà được cộng đồng mạng tặng 'cơn mưa' lời khen?

Diện mạo khi trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo của Phương Oanh lại nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng hơn trước.

Mới đây, Phương Oanh đã "xả kho" loạt ảnh chụp trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng với Shark Bình vừa qua. Nữ diễn viên diện bộ kimono màu hồng phấn, búi tóc và gần như không trang điểm. Diện mạo kín đáo, mộc mạc này của Phương Oanh dường như lại được lòng số đông khán giả hơn - Ảnh: FBNV Diện mạo kín đáo, mộc mạc này của Phương Oanh dường như lại được lòng số đông khán giả hơn hình ảnh sexy thường thấy của cô. Netizen khen ngợi bạn gái shark Bình ngày càng thăng hạng nhan sắc. Đồng thời, bạn trai doanh nhân dù không xuất hiện trong khung hình nhưng cũng được khen "mát tay", chăm bạn gái ngày càng đẹp lên.

Bạn trai doanh nhân dù không xuất hiện trong khung hình nhưng cũng được khen "mát tay" - Ảnh: FBNV Trải qua thời gian vấp nhiều ý kiến trái chiều về chuyện tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh vẫn duy trì mối quan hệ đầy ngọt ngào. Hạn chế xuất hiện chung khung hình với nhau nhưng cặp đôi thường xuyên check-in cùng một địa điểm, cùng thời gian, đủ để dân tình biết cả hai đang bên nhau. Không chỉ được khen "mát tay" chăm bạn gái, Shark Bình còn thể hiện sự chiều chuộng Phương Oanh thông qua những hành động như xách túi cho nàng, chụp ảnh cho nàng mọi nơi.

Shark Bình còn thể hiện sự chiều chuộng Phương Oanh thông qua nhiều hành động - Ảnh: Internet Trước đó, Phương Oanh liên tục gây tranh cãi khi có những pha "dìm hàng hiệu" gây tức mắt. Xuất hiện tại buổi ghé thăm nhà NSND Công Lý, nữ diễn viên khiến dân tình khó hiểu khi dùng chiếc ghim băng lớn cài ở vị trí cổ áo xuống tay áo khiến thiết kế hàng hiệu này bị "phá form". Nữ diễn viên khiến dân tình khó hiểu khi dùng chiếc ghim băng lớn cài ở vị trí cổ áo xuống tay áo - Ảnh: Cắt từ clip Phương Oanh gây "nhức mắt" khi vô tư diện trang phục bó sát, tạo dáng quyến rũ không cần thiết. Không những vậy, cô còn vô tư diện trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo, vô tư tạo dáng quyến rũ ngay tại căn bếp. Phương Oanh còn vô tư diện trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo, vô tư tạo dáng quyến rũ ngay tại căn bếp - Ảnh: FBNV Đỗ Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu tự do trước khi trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay. Cô từng gây chú ý với loạt vai diễn trong các bộ phim như “Lời thì thầm trong quá khứ”, “Ngược chiều nước mắt”. Đỗ Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu tự do trước khi trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay - Ảnh: Internet

Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê" Mặc dù chưa giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn, thế nhưng nam doanh nhân đã thoải mái hơn trong việc khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái.

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