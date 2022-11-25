Á hậu trong Quỳnh Búp Bê gây thương nhớ với nhan sắc đẹp "bất phân thắng bại" với Phương Oanh: 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng

Thanh Hương là gương mặt nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua rất nhiều bộ phim truyền hình ấn tượng như “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Thương nhớ ở ai”,”Mùa hoa tìm lại”, “Anh có phải là đàn ông không?”,...

Thanh Hương chinh phục khán giả bởi lối diễn tự nhiên, sắc sảo và tinh tế, với nhiều dạng vai khác nhau. Thành công trong sự nghiệp song Thanh Hương lại chọn cuộc sống đời tư kín tiếng. Cô lập gia đình và có hai người con gái, song danh tính ông xã hiếm khi được chia sẻ với truyền thông. Sở hữu vóc dáng đẹp và khuôn mặt xinh xắn, khó ai nghĩ ngoài đời chị đã là mẹ của hai công chúa xinh xắn và đáng yêu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Hương gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc ở tuổi 34. "Boy đẹp trai, đang cảnh chán, em nào tán, nhào vào luôn", sao nữ quê Hải Dương chia sẻ hài hước.

Trong hình, sao nữ xuất hiện với mái tóc cắt ngắn lạ lẫm, đeo kính. Diện váy hai dây cúp ngực màu trắng, sao nữ "Quỳnh búp bê" để lộ thềm ngực căng đầy hút mắt. "Anh này xinh đẹp quá", "Có cần phải vừa đẹp trai, vừa sexy thế không", "Càng ngày càng đẹp chị ơi", "Lạ mà vẫn đẹp quá nhé", "Boy đẹp trai này đi tập gym nên vòng 1 đầy đặn quá",... là những bình luận dưới bài đăng. Với chiều cao 1,70m cùng số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu chuyên nghiệp, bên cạnh tác dụng của việc tập luyện và bí quyết giữ dáng, nhiều người còn đặt ra nghi vấn cô can thiệp chỉnh sửa vòng 1 và cô cũng không hề phủ nhận điều đó. Với người đẹp “đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp”.

Nhiều người cũng bày tỏ rất bất ngờ với mái tóc mới của cô và nhận xét cô để kiểu tóc này không phù hợp. "Xinh đến mấy nhưng tóc ngắn vẫn không đẹp", "Để tóc như này không đẹp đâu cháu", "Tóc dài em đang để đẹp vậy lại cắt ngắn đi à?",... là những bình luận của dân mạng dưới bài đăng. Rất nhanh sau đó, Thanh Hương liền có bình luận phản hồi, chia sẻ rằng đây là tạo hình nhân vật trong một dự án mới của cô.

Thời gian gần đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên 8X thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân, gây chú ý với body "vạn người mê". Được biết, để có được body như hiện tại, sao nữ gốc Hải Dương rất chăm chỉ tập gym, boxing. Dù thời gian và lịch quay rất bận rộn nhưng Thanh Hương vẫn cố gắng đến phòng tập đều đặn vì cô rất sợ để cơ thể tăng cân quá nhanh. Ngoài body săn chắc, Thanh Hương còn có sức hút riêng với làn da trắng mịn, vẻ đẹp đằm thắm, cá tính. Sao "Quỳnh búp bê" gây chú ý với vòng eo con kiến ở tuổi 34, khi đã trải qua 2 lần sinh nở. Chiều cao 1m70 cùng 3 vòng cân đối giúp nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn.

Thời gian gần đây, cô tất bật với các dự án phim truyền hình và phim ngắn chiếu Tết như: "Hành trình công lý", "Đại gia chân đất", "Quán ăn hạnh phúc"... Ngoài ra, người đẹp cũng hoạt động tích cực ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Với lối diễn xuất tự nhiên, ngoại hình xinh đẹp và cách ứng xử văn minh với khán giả, Thanh Hương sở hữu một lượng fan đông đảo.